Comenzó la obra que busca terminar con los anegamientos en el barrio Villa Chiquita

La Municipalidad de Corrientes comenzó una importante obra de infraestructura pluvial en el barrio Villa Chiquita, con el objetivo de poner fin a un histórico problema de anegamientos que afecta al sector durante las lluvias intensas.

El proyecto contempla la construcción de más de 600 metros de conductos subterráneos, además de cámaras de enlace, sumideros y la reconstrucción de un tramo de pavimento sobre la avenida Cazadores Correntinos, una de las etapas más complejas de la intervención.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, destacó que se trata de una obra estratégica para el barrio. "Son más de 600 metros de conductos que vienen a atender un problema histórico de anegamiento en esta parte de la ciudad", afirmó.

Cómo será la obra

Los trabajos se desarrollan en el sector comprendido por avenida Cazadores Correntinos (Presidente Nicolás Avellaneda), Río Bermejo, Lamadrid, Obispo Niella y Las Heras, abarcando un total de cinco cuadras.

La intervención incluye la ejecución de 248 metros de conductos de 0,80 metros de diámetro, 264 metros de cañerías de 0,60 metros y otros 160 metros de 0,40 metros, además de cinco cámaras de enlace, doce sumideros y la conexión con el sistema pluvial existente.

La obra comenzó hace aproximadamente 15 días y tiene un plazo de ejecución estimado de 60 días.

Buscan evitar inundaciones

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que Villa Chiquita no contaba con un sistema de desagües capaz de responder a lluvias intensas, por lo que se diseñó un nuevo esquema de drenaje para captar el agua de los sectores más bajos y conducirla hasta el sistema Frondizi-Pirayuí.

Además de mejorar el escurrimiento del agua, la obra permitirá avanzar con futuras etapas de urbanización, que incluirán la construcción de cordón cuneta, la eliminación de zanjas a cielo abierto, el mejoramiento de calles con ripio y futuras tareas de pavimentación.

Desde el Municipio señalaron que la obra cobra especial importancia debido a los pronósticos climáticos que anticipan la posible llegada del fenómeno de El Niño, asociado a precipitaciones por encima de los valores normales.

El secretario Gómez de la Fuente indicó que esta intervención forma parte de un plan integral de infraestructura hidráulica que se ejecuta junto con el Gobierno provincial y recordó que recientemente la Municipalidad incorporó un camión desobstructor para reforzar las tareas de limpieza y mantenimiento de los conductos pluviales.

"Todas estas intervenciones forman parte de una planificación integral destinada a mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia y preparar a la ciudad frente a los pronósticos que anticipan el posible impacto de los fenómenos de El Niño y un eventual Súper Niño en los próximos meses", concluyó el funcionario.