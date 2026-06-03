Festival Ambiental en Corrientes: talleres, reciclaje y música gratis en el Parque Mitre

La Municipalidad de Corrientes afina los detalles operativos para lo que será el lanzamiento del primer Festival Ambiental de la ciudad, una megaconvocatoria abierta a todo público que se desarrollará este sábado 6 de junio en las instalaciones del Parque Mitre.

Las actividades se realizarán en el marco de las celebraciones globales por el Día Mundial del Ambiente.

El encuentro de concientización ecológica tendrá como epicentro el sector de Punta Mitre, en las inmediaciones del Monumento a las Cautivas, extendiéndose en el horario de 15 a 22 con acceso libre y gratuito para vecinos y turistas.

El diseño de la jornada propone un abordaje integral que conjugará espectáculos artísticos en vivo, talleres de educación ambiental, ferias gastronómicas de perfil sustentable, clases de yoga y un circuito de stands institucionales donde confluirán ministerios provinciales, universidades de la región, empresas del sector privado y ONGs locales.

Feria de economía circular y el rol de la comunidad

La subsecretaria de Políticas Ambientales de la Municipalidad, Mercedes Mestres, remarcó que el propósito central de la iniciativa es visibilizar las acciones aisladas que ya se ejecutan en la Capital y aglutinarlas en una plataforma común de debate y acción comunitaria.

Uno de los principales motores del festival será la feria de la economía circular, un sector coordinado de forma conjunta con la Fundación Correntinos Contra el Cambio Climático.

La red de emprendedores locales exhibirá y comercializará productos manufacturados bajo la filosofía del residuo cero, el ecodiseño y el aprovechamiento de recursos renovables, demostrando la viabilidad económica de los modelos productivos de bajo impacto ambiental.

Puntos de reciclaje: del plástico PET a las plumas del carnaval

El festival operará además como una gran estación de transferencia de materiales recuperables a cielo abierto. Las autoridades de la organización instaron formalmente a la ciudadanía a concurrir al paseo público portando sus residuos domiciliarios secos, limpios y clasificados, los cuales serán recibidos de forma diferenciada en puestos específicos para alimentar tres circuitos productivos y sociales de la región:

Papel y cartón: Todo el material celulósico recolectado será entregado de forma directa a los recuperadores urbanos de la cooperativa “Corrientes Recicla” , garantizando el sustento de decenas de familias.

Plásticos PET: Las botellas plásticas de bebidas se acopiarán con destino a un innovador emprendimiento con sede en San Luis del Palmar , donde la materia prima es procesada y transformada en plumas artificiales sustentables que abastecen a las comparsas de los carnavales correntinos .

Residuos orgánicos: Los restos de descarte biológico, yerba y cáscaras serán entregados a los especialistas del grupo “Detritos”, quienes los utilizarán como matriz biológica para la elaboración masiva de compost y biofertilizantes de suelo.

La propuesta recreativa se completará con un patio de comidas con opciones saludables y puestos de hidratación, consolidando una agenda que busca instalarse de forma definitiva en el calendario de actividades públicas de la ciudad y profundizar el debate sobre los hábitos de consumo en el Nordeste argentino.

Programa de actividades

15:00: Apertura oficial del Festival / Inicio de recepción de materiales reciclables.

16:00: Primer sorteo / Yoga al aire libre a cargo de Mariela Hidalgo (Mangalam Espacio Holístico) / Taller de lectura ambiental para infancias en la Biblioteca El Palomar/ Ñande Arte: artistas pintando en vivo.

17:00: Segundo sorteo / Taller de Educación Ambiental (Fundación Correntinos Contra el Cambio Climático) / Show acústico de Ceci y Tomi Mutio.

18:00 : Tercer sorteo/ Taller sobre Fauna Silvestre (Grupo Fauna Kuarahy - UNNE)/ Show acústico de Postales (Priscila y Anto).

19:00: Inicio del Sunset Electrónico con DJs en vivo: Igna Rosales y Li4n/ Presentación artística de Ígneo con performance de fuego.