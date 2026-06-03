Corrientes avanza en la reconstrucción integral de la calle Elías Abad

La Municipalidad de Corrientes lleva adelante una profunda intervención de infraestructura sobre la calle Elías Abad, un corredor de alta densidad de circulación vehicular diaria que funciona como un enlace clave hacia las adyacencias del Cementerio San Juan Bautista.

Los trabajos, que abarcan la totalidad de la traza comprendida entre la avenida 3 de Abril y la calle Alberdi, superan la escala técnica de un mantenimiento cosmético tradicional para convertirse en una virtual reconstrucción de la calzada de hormigón.

El paso del tiempo y, fundamentalmente, la presión constante tanto del flujo vehicular liviano como del tránsito pesado de camiones de abastecimiento urbano, habían generado baches profundos, fisuras estructurales y desniveles que comprometían de forma severa la seguridad vial de los usuarios de este sector de la Capital.

El detalle del bacheo integral y los plazos de obra

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, precisó que las tareas fueron activadas de manera urgente debido al diagnóstico crítico del pavimento. El funcionario local remarcó que las obras civiles presentan un significativo avance técnico a pesar de la complejidad logística que impone intervenir un área residencial densamente poblada.

“Venimos trabajando bien, son más o menos 700 metros lineales de bacheo en total. Es un trabajo complejo que lleva su tiempo de fraguado para garantizar la durabilidad del material, pero hay un buen avance de obra y se está más cerca de finalizar”, detalló el secretario comunal respecto de los plazos de ejecución.

Desde la intendencia capitalina enfatizaron que estas intervenciones forman parte de una matriz de planificación permanente orientada a priorizar aquellas arterias troncales que registran la mayor tasa de transitabilidad.

El objetivo central de este plan sostenido de mejoramiento vial es prolongar la vida útil de las calzadas y reducir de forma drástica la siniestralidad urbana en puntos de conflicto vecinal.

Continuidad del plan de bacheo en la zona sur

La finalización de las obras de hormigonado en Elías Abad no implicará el freno de las actividades de saneamiento asfáltico en la ciudad. El esquema de planificación del municipio contempla el traslado inmediato de la maquinaria pesada y el personal de obra hacia otro sector neurálgico que funciona de forma satelital como una vía de circunvalación interna.

Según adelantó Gómez de la Fuente, el próximo objetivo de la administración municipal será la intervención sobre la calle Leloir, una arteria estratégica del sur de la ciudad que absorbe gran parte del transporte interbarrial debido a que conecta los flujos viales provenientes de la calle Paysandú con Igarzabal. Los equipos de agrimensura e ingeniería civil ya concluyeron el relevamiento topográfico necesario para iniciar el fresado y vertido de material de forma inmediata en las próximas semanas, dándole continuidad a la renovación integral del entramado urbano de Corrientes.