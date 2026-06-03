Patio cervecero en Corrientes: horarios y detalles para este fin de semana

Se organizará una nueva edición del patio cervecero en Corrientes durante este fin de semana. El encuentro se desarrollará el sábado 6 de junio en el espacio de Terrazas del Paraná.

La actividad comenzará a las 19 y se extenderá hasta las 2 de la mañana en la intersección de la avenida Costanera y Padre Lavagna. Los asistentes podrán recorrer diferentes puestos de bebidas y comidas al aire libre.

Gastronomía y música

El evento tendrá música en vivo y concentrará a diversos emprendedores cerveceros de la región, quienes expondrán sus diferentes variedades. También habrá opciones gastronómicas con menús al paso para acompañar las propuestas de los comerciantes.

Esta iniciativa busca sostener un espacio de comercialización directa para los cerveceros artesanales y ofrecer una alternativa recreativa en la costa.