El Parque Mitre fue escenario del primer Festival Ambiental de Corrientes

En el marco de las actividades por el Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de Corrientes llevó adelante este sábado el primer Festival Ambiental de la ciudad, una propuesta que convocó a cientos de vecinos en el parque Mitre con actividades orientadas a la educación, la sustentabilidad y el compromiso ciudadano.

El encuentro se desarrolló en la zona de Punta Mitre, junto al Monumento a las Cautivas, y formó parte de las políticas ambientales impulsadas por la gestión del intendente Claudio Polich para fortalecer la conciencia ecológica y fomentar hábitos responsables en la comunidad.

Durante toda la jornada, los asistentes pudieron participar de talleres educativos, actividades recreativas para niños, exposiciones institucionales, espectáculos musicales, recepción de materiales reciclables y una feria de emprendedores sustentables.

Uno de los aspectos más destacados del festival fue el entorno elegido para su realización. Con el río Paraná como escenario natural, el evento combinó propuestas ambientales, recreativas y culturales en un espacio pensado para el encuentro de las familias correntinas.

La secretaria General de la Municipalidad, Florencia Ojeda, destacó la importancia de generar espacios de trabajo conjunto para fortalecer las políticas públicas vinculadas al ambiente.

"El Día Mundial del Ambiente nos invita a reflexionar sobre el rol que cada uno cumple en el cuidado de nuestra casa común. Este festival representa una construcción colectiva en la que participan el Estado, las organizaciones, las universidades, las empresas y los vecinos", señaló.

Además, remarcó que la educación ambiental es una herramienta fundamental para impulsar cambios de hábitos y promover una mayor participación ciudadana.

"Las pequeñas acciones individuales tienen un enorme impacto colectivo. El reciclaje, la correcta disposición de residuos y el consumo responsable son prácticas que ayudan a construir una ciudad más sustentable", afirmó.

Un trabajo articulado

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestre, valoró la amplia participación de instituciones y organizaciones que acompañaron la propuesta.

La funcionaria sostuvo que el festival permitió mostrar que el cuidado ambiental es una responsabilidad compartida y destacó la presencia de cooperativas de reciclado, universidades, emprendedores, organismos públicos y organizaciones sociales.

"Queríamos transmitir que el cambio ambiental es una tarea colectiva y que todos tenemos un rol para cumplir en ese proceso", expresó.

Desde la Provincia también destacaron las acciones que viene desarrollando la ciudad en materia ambiental. El director de la Unidad GIRSU, Adrián Ozimek, consideró que Corrientes registra avances sostenidos en la gestión de residuos, la separación en origen y las campañas de concientización.

Emprendedores y organizaciones presentes

La feria de emprendedores sustentables fue uno de los espacios más concurridos de la jornada. Allí, productores y comerciantes locales pudieron exhibir sus propuestas vinculadas al cuidado del ambiente y la economía circular.

Representantes de organizaciones ambientales también participaron con actividades de sensibilización y educación destinadas al público.

El primer Festival Ambiental cerró con un balance positivo y dejó en evidencia el creciente interés de la comunidad por sumarse a iniciativas vinculadas con la sustentabilidad y el cuidado del entorno.