Fan fest en Corrientes: dónde alentar a Argentina por los cuartos de final del Mundial

La Municipalidad de Corrientes organizará un nuevo fan fest para acompañar a la Selección Argentina durante el partido de este sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El punto de encuentro comenzará desde las 20 en la rotonda Poncho Verde.

La propuesta será en la previa del partido que arrancará a las 22 y podrá verse en pantalla gigante. Además, habrá juegos, sorteos, premios y actividades destinadas a toda la familia.

Clima mundialista

La Municipalidad ya realizó eventos similares para acompañar a la Selección durante los cinco partidos que jugó en la Copa del Mundo. La convocatoria es abierta para quienes quieran acercarse a compartir la jornada y alentar junto a los hinchas correntinos.

Argentina llega al encuentro luego de una remontada histórica frente a Egipto por los octavos de final. El equipo liderado por Lionel Messi (goleador histórico y actual del Mundial) logró revertir un 0-2 en los últimos minutos y avanzó sin necesidad de jugar el alargue.