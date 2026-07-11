Corrientes: así atenderán los servicios municipales durante la feria administrativa

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante la feria administrativa de invierno, que se extenderá del 13 al 26 de julio. La medida alcanza a todo el personal comunal y fue organizada en dos turnos para garantizar la continuidad de las prestaciones esenciales.

La disposición fue establecida mediante la Resolución N° 1803/26, firmada por el intendente Claudio Polich y la secretaria General, Florencia Ojeda.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que la recolección de residuos, la recolección diferenciada y los Puntos Verdes funcionarán con los días y horarios habituales durante todo el receso.

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) atenderá normalmente de lunes a viernes, de 7.15 a 16, en su sede de avenida La Paz 2440. En tanto, la Caja Municipal de Préstamos (CMP) abrirá en días hábiles de 7 a 13 y de 16 a 20, mientras que las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) mantendrán su funcionamiento habitual.

El Centro Emisor de Licencias (CEL) atenderá en un único turno durante las dos semanas de feria: del 13 al 17 de julio abrirá de 7 a 13, mientras que del 20 al 24 de julio lo hará de 13 a 19.

Por su parte, el Tribunal de Faltas funcionará de lunes a viernes de 8 a 23, mientras que los sábados y domingos atenderá de 9 a 15.

La Dirección General de Defunciones atenderá con personal reducido en el Palacio Municipal de lunes a viernes y, los fines de semana, en el cementerio San Juan Bautista. En ambos casos, el horario será de 7 a 19, únicamente para trámites urgentes como inhumaciones, traslados, introducción de cenizas y cremaciones. Durante ese período no habrá movimiento de expedientes ni se emitirán informes de cambio de titularidad.

Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, permanecerán abiertos de 7 a 19 para visitas y trámites urgentes.

En cuanto a las Unidades de Gestión SUBE, las oficinas ubicadas en la Subsecretaría de Transporte y en las delegaciones 17 de Agosto y Doctor Nicolini atenderán de 7 a 13 durante toda la feria. La delegación Laguna Seca permanecerá cerrada entre el 13 y el 17 de julio y abrirá del 20 al 24 de julio, también de 7 a 13. La oficina de la delegación San Martín no prestará servicios durante todo el receso.

Desde la Subsecretaría de Transporte también confirmaron que el sistema de estacionamiento medido funcionará normalmente durante los días hábiles.

Los Centros de Informes Turísticos atenderán con el siguiente esquema:

Plaza Vera: de 7 a 22.

Paseo de Compras del Puerto: de 7 a 15.

Plaza Cabral: de 8 a 21.

Terminal de Ómnibus: de 8 a 20.

Promo Truck (Costanera y General Paz): de 9 a 21.

Finalmente, el programa Ferias de la Ciudad continuará con su cronograma habitual. Funcionará de 8 a 13 los martes y miércoles en plaza Torrent, los jueves en plaza La Cruz y los sábados en el Parque Mitre. Además, los sábados y domingos estará presente de 10 a 22 en Punta Tacuara y el Paseo Arazaty.

Desde el Municipio aclararon que el resto de las oficinas administrativas y áreas operativas continuará prestando servicios normalmente, aunque con personal reducido durante las dos semanas de feria administrativa.