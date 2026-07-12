Corrientes vibró con el pase de Argentina a la semifinal en el Fan Fest municipal

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante con éxito la sexta edición del Fan Fest oficial sobre la avenida Poncho Verde, donde cientos de vecinos se concentraron para alentar a la Selección argentina en su vibrante clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

La iniciativa pública, coordinada por la gestión del intendente Claudio Polich, ofreció de manera gratuita una pantalla gigante, juegos interactivos, sorteos y premios para las familias. Tras el triunfo albiceleste ante Suiza, las autoridades confirmaron que el próximo miércoles se montará un nuevo esquema de aliento para la semifinal contra Inglaterra.

Festejos en la Poncho Verde y victoria ante Suiza

El evento inició a las 20 en la Rotonda Poncho Verde, congregando a familias, jóvenes y peñas de amigos de distintos barrios de la ciudad. El secretario de Turismo y Deportes comunal, José Sand, supervisó el operativo en el predio y remarcó la excelente respuesta de la ciudadanía.

La fisonomía del sexto Fan Fest se caracterizó por los siguientes ejes:

Convocatoria familiar: se destacó la masiva asistencia, desarrollándose de forma totalmente pacífica, organizada y sin incidentes en los accesos.

Entretenimiento: en la previa al partido y el entretiempo, la comuna coordinó juegos de destreza futbolística, sorteos y entrega de premios didácticos.

Objetivo social: el objetivo es promover espacios de recreación colectiva, libre y gratuita en puntos estratégicos de la Capital.

Confirmaron el próximo Fan Fest para el cruce ante Inglaterra

Tras la euforia por el pasaje a las semifinales, el área de Turismo y Deportes de la Municipalidad no pierde tiempo y anunció la realización del séptimo Fan Fest consecutivo. "Cada evento que propone la Municipalidad, la gente acompaña", manifestó Sand al ratificar el esquema técnico para el próximo compromiso de la Scaloneta.

Los detalles para la nueva cita comunal quedaron establecidos de la siguiente manera: