Lanzaron el Mundialito infantil en Corrientes con la participación de 500 chicos de distintos barrios

Con una concurrencia masiva de familias, la Municipalidad de Corrientes inauguró de manera oficial el Mundialito, un campeonato itinerante de fútbol infantil destinado a menores de hasta 13 años.

El proyecto institucional busca consolidar la práctica deportiva como una plataforma de integración social, fortaleciendo los lazos vecinales y promoviendo hábitos saludables en el marco de las actividades programadas para las vacaciones y el Mes de las Infancias.

La fecha inaugural de la competencia se concretó sobre el predio de la plaza María Mercedes Artieda de Pruyas, ubicada en el barrio San Gerónimo, sector donde midieron fuerzas los primeros ocho conjuntos de una grilla general que reúne a 32 equipos y moviliza a más de 500 niños y niñas de la ciudad.

La propuesta, coordinada a través de la Secretaría de Turismo y Deportes del municipio, mantendrá un despliegue rotativo por diferentes comunidades periféricas hasta alcanzar la jornada de premiación definitiva pautada para el próximo 9 de agosto en las instalaciones del Club Lipton.

El deporte social como eje de integración comunitaria

El secretario de Turismo y Deportes de la comuna, José Sand, analizó el impacto vecinal de la jornada de apertura y ponderó el rol del núcleo familiar en el sostenimiento de los clubes de barrio. "Los protagonistas de esta primera jornada fueron, sin dudas, los chicos. Realmente estuvieron muy felices por esta iniciativa y los padres acompañaron de una manera impresionante. Estamos muy contentos por el apoyo que tuvimos", manifestó el funcionario municipal.

Sand adelantó las próximas escalas geográficas del certamen, ratificando la impronta descentralizada del programa estatal: "El próximo sábado estaremos en el barrio Pirayuí. Este torneo no solamente busca incentivar el deporte, sino también ofrecer espacios de recreación durante el receso invernal y el Mes de las Infancias. Vamos a seguir fortaleciendo, apoyando y dando visibilidad a nuestros deportistas más chicos", afirmó.

Reglamento, esquema mixto y prevención sanitaria

El diseño técnico y operativo del certamen fue detallado por el coordinador ejecutivo del área de Deportes, Federico Vandecabeye, quien especificó que las planillas de inscripción admiten planteles de hasta 18 jugadores y dos directores técnicos, compitiendo bajo un formato de eliminación directa.

"Hoy disfrutamos mucho junto a los chicos y sus familias. En esta primera fecha participaron ocho equipos previamente inscriptos, entre ellos equipos mixtos y con distintas categorías de edad", especificó el coordinador, valorando la inclusión reglamentaria sin distinciones de género.

Vandecabeye remarcó que el espíritu itinerante del programa favorece la cohesión macrourbana de la capital provincial: "Al contemplar varios barrios, es también una buena forma de incluir a toda la ciudad. Queremos que los barrios se unan a través del deporte", sostuvo.

Asimismo, el funcionario puso en relieve la articulación logística con otros organismos del gabinete municipal para robustecer el cuidado integral de los menores en situación de vulnerabilidad.

"Buscamos la contención de los chicos trabajando junto a distintas áreas municipales y también con el área de Salud en la prevención de las adicciones. Queremos ofrecer espacios de esparcimiento y de vida saludable, y qué mejor que el fútbol para lograrlo", concluyó, anticipando la cita del 9 de agosto donde "realizaremos una gran final donde todos podrán volver a encontrarse para vivir una verdadera fiesta del fútbol".

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