La Municipalidad avanza con "Cielo Limpio", el programa de ordenamiento del cableado aéreo

La Municipalidad de Corrientes continúa con el programa "Cielo Limpio", que busca ordenar el cableado aéreo y mejorar la infraestructura urbana en el casco histórico de la ciudad. Los trabajos de la Secretaría de Obras Públicas avanzan sobre distintos tramos del centro capitalino con el retiro de tendidos en desuso para reforzar la seguridad y recuperar la estética del área.

La primera etapa de los trabajos se llevó adelante sobre calle Salta, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, abarcando dos cuadras hacia el sur. Posteriormente, las tareas continuaron sobre la misma arteria en dirección norte, hacia la Costanera General San Martín, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Plácido Martínez, completando otras dos cuadras de intervención.

En este último sector, frente a la Casa de Gobierno, las tareas se concentraron principalmente en el tramo comprendido entre las calles Quintana y Plácido Martínez, donde se detectó una importante cantidad de tendidos en desuso que fueron retirados.

Desde la Secretaría de Obras Públicas señalaron que las intervenciones se ejecutan bajo una planificación específica debido a la complejidad de las tareas. Por ese motivo, los operativos de despeje continuarán desarrollándose de manera programada y en horarios posteriores a los momentos de mayor circulación vehicular.