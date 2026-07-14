La Municipalidad anunció en que invertirá los $54 millones obtenidos en la subasta

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes recaudó un total aproximado de 54 millones de pesos tras concretar con éxito la primera subasta pública de vehículos y maquinarias fuera de servicio en 25 años.

Por disposición del intendente Claudio Polich, el dinero obtenido se reinvertirá de forma íntegra en la adquisición de dos nuevos tractores con tracción 4x4 que serán destinados a las secretarías de Obras Públicas y de Servicios Públicos.

Desde la Secretaría de Hacienda destacaron la transparencia del proceso de remate e iniciaron los preparativos para concretar una segunda edición antes de fin de año.

Reinversión de fondos y modernización del parque vial

El remate tuvo lugar el 27 de junio en las instalaciones del Parque Industrial Santa Catalina.

El ordenamiento de los activos municipales permitió identificar decenas de unidades motrices, equipos viales y utilitarios dados de baja administrativa que generaban costos de acopio y constituían focos de contaminación en los obradores comunales.

Las compras programadas por el Municipio se estructurarán de la siguiente manera:

Nuevas unidades: compra de dos tractores 4x4 de última generación para tareas de zanjeo, desmalezamiento y mantenimiento urbano.

Destino de los equipos: se distribuirán para fortalecer las cuadrillas de Obras Públicas y de Servicios Públicos.

Marco normativo, transparencia y libre competencia

El secretario de Hacienda capitalino, Jorge Suaid, calificó la experiencia como altamente positiva al lograr transformar activos fijos sin utilidad en recursos líquidos de inversión directa.

El proceso licitatorio y de remate se rigió bajo estrictos parámetros de control público para asegurar la libre concurrencia de los oferentes privados y vecinos particulares.

La ingeniería legal del remate se ejecutó bajo las siguientes normas:

Autorización legislativa: regulado a través de la Ordenanza Nº 7729 del Concejo Deliberante y ratificado por la Resolución Nº 1266 del Departamento Ejecutivo.

Bienes liquidados: incluyeron autos, motos, utilitarios, camionetas y equipos viales pesados que pertenecían a carteras como Salud, Obras Públicas, Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana.

Confirmaron un segundo remate de utilitarios antes de fin de año

Debido al éxito, el área económica municipal confirmó que ya se planifica una segunda subasta. El objetivo es mantener una política constante de renovación de flota y descarte técnico de materiales inservibles.

El plazo estimado para la segunda subasta pública se proyecta antes de finalizar el año. En tanto que el nuevo loteo incluirá vehículos utilitarios y motocicletas pertenecientes principalmente al área de Tránsito.

El inventario definitivo de unidades remanentes permanece abierto para la incorporación de nuevos lotes.