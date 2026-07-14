Fan Fest en Corrientes por Argentina vs Inglaterra: dónde ver la semifinal en pantalla gigante

Ante el trascendental cruce de semifinales de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina e Inglaterra, las administraciones provincial y municipal coordinaron esquemas logísticos en paralelo para habilitar dos Fan Fest oficiales con pantallas gigantes.

Las propuestas buscan congregar a miles de vecinos de manera simultánea a partir de las 16:00 en dos puntos estratégicos de la ciudad.

Por el lado del Ejecutivo provincial, la convocatoria se estructuró bajo la consigna institucional "El aguante también es un plan en La Unidad". Para ello, se abrirán las puertas del reacondicionado complejo del ex penal ubicado sobre la avenida 3 de Abril 57, repitiendo la fisonomía de convocatoria masiva que caracterizó a las instancias previas de la fase de grupos y los choques eliminatorios del conjunto nacional.

Fútbol y cultura en el Edificio Tecnológico

La particularidad de la sede de La Unidad es que la transmisión deportiva se acoplará de manera directa al desarrollo de la 16ª Feria Provincial del Libro, cuya consigna de este año es "Historias para alentar". El escenario Cacho González Vedoya, situado dentro del predio del Edificio Tecnológico, será el epicentro donde los lectores y las familias confluirán para ver el partido en vivo.

Como consecuencia de este evento, el Instituto de Cultura local ya ratificó que el paseo de compras de librerías y editoriales adecuará sus horarios, interrumpiendo la atención comercial entre las 16:00 y las 19:00 para permitir el flujo peatonal y el aliento comunitario, retomando las ponencias y presentaciones literarias inmediatamente después del pitazo final.

La opción municipal en la rotonda Poncho Verde

En paralelo, la Municipalidad de Corrientes renovará su propuesta de encuentro masivo en el área norte de la ciudad. Tras los óptimos resultados de asistencia en las jornadas anteriores, el Fan Fest municipal volverá a montarse sobre la rotonda Poncho Verde, consolidando este nodo urbano como el punto de referencia tradicional para las manifestaciones de fervor popular.

Los equipos técnicos de la comuna dispondrán de infraestructura de sonido y pantallas de alta definición para el disfrute de los vecinos y turistas.

Desde el municipio recalcaron que la iniciativa es de carácter completamente gratuito y contará con un esquema de actividades recreativas previas al inicio del juego, instando a los asistentes a concurrir con banderas y camisetas para vivir el cruce deportivo en un clima de convivencia, respeto y festividad familiar.