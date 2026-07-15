Transporte en Corrientes: cómo funcionan las aplicaciones municipales para controlar taxis, remises y viajes

Durante una conferencia en la Feria Provincial del Libro, la Municipalidad de Corrientes explicó el funcionamiento de las aplicaciones "Transporte Seguro" y "Mi Transporte Seguro". Las dos herramientas fueron desarrolladas para reforzar los controles sobre los viajes en taxis, remises y vehículos de plataformas.

El encuentro sirvió para analizar el impacto de las aplicaciones móviles en la región y estuvo a cargo del secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, junto al director general de Transporte Integral, Armando Maidana.

En la charla, las autoridades remarcaron la unificación legislativa que rige en la ciudad para regular bajo un mismo marco normativo a taxis, remises y vehículos de plataformas electrónicas.

Cómo funcionan las aplicaciones

Ambos soportes informáticos fueron creados de manera interna por equipos técnicos de la Municipalidad. Las aplicaciones son complementarias, pero cumplen funciones diferentes y apuntan a diferentes usuarios.

"Transporte Seguro" está destinada a los inspectores municipales . Permite consultar en tiempo real si un vehículo está habilitado, acceder a sus datos técnicos y verificar qué choferes están registrados.

está destinada a los . Permite consultar en tiempo real si un vehículo está habilitado, acceder a sus datos técnicos y verificar qué choferes están registrados. "Mi Transporte Seguro" está orientada a los ciudadanos y funciona dentro de la aplicación oficial de la Municipalidad. Los usuarios pueden ingresar la patente del vehículo antes de iniciar un viaje para comprobar si está autorizado.

Barrios sostuvo que estas herramientas buscan que los ciudadanos puedan "controlar y no ser estafados al subir a un remis, a un taxi o a un móvil de aplicación". Además, señaló que la iniciativa forma parte de las gestiones para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.