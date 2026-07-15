Argentina heroica: el Fan Fest municipal volvió a ser cábala para un histórico triunfo

Miles de vecinos se reunieron este miércoles en la rotonda Poncho Verde para seguir la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra, resultado que depositó al equipo de Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. El tradicional Fan Fest de la Municipalidad de Corrientes volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de los hinchas para vivir una tarde cargada de emoción, pasión y festejos.

Como en cada presentación de la Albiceleste durante la Copa del Mundo, el Municipio organizó una nueva edición del Fan Fest, que ya se consolidó como un clásico para compartir en familia cada partido de la Selección. Desde el mediodía comenzaron a llegar familias, grupos de amigos, niños y adultos con camisetas, banderas, silletas y equipos de mate para conseguir un buen lugar frente a la pantalla gigante.

La expectativa creció con el correr de las horas. Mientras aguardaban el inicio del encuentro, los presentes disfrutaron de juegos, concursos, sorteos y premios organizados por la Municipalidad, en un clima de alegría que tuvo como protagonista el aliento permanente a la Selección. Los cánticos dedicados a la Scaloneta y el recuerdo de Diego Maradona acompañaron la previa de uno de los partidos más esperados del Mundial.

Durante los 90 minutos, cada jugada fue seguida con nerviosismo y entusiasmo por una multitud que no dejó de alentar. Cuando llegó el pitazo final y se confirmó la clasificación de Argentina a la gran final, la rotonda Poncho Verde estalló en un solo festejo, con abrazos, lágrimas, banderas celestes y blancas y el clásico "Quiero ser campeón mundial" retumbando entre los miles de hinchas.

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, José Sand, destacó la gran convocatoria registrada durante esta nueva edición del Fan Fest.

"Superamos el número estimado y en cada partido llegan más vecinos. La rotonda Poncho Verde ya es el principal lugar elegido para alentar a la Selección", afirmó.

Además, resaltó que familias llegaron desde distintos puntos de la ciudad, entre ellos los barrios Quintana, Pueblito Buenos Aires, Pirayuí y Molina Punta, para compartir una jornada que volvió a desarrollarse en un ambiente familiar y de convivencia.

El funcionario también valoró el comportamiento del público y destacó la colaboración de los asistentes para mantener limpio el predio una vez finalizado el encuentro.

"Este accionar demuestra la madurez y el espíritu de convivencia de todos los vecinos que preservan estos espacios, que son de todos", señaló.

Tras la clasificación a la final del Mundial 2026, la Municipalidad confirmó que el próximo domingo 19 de julio se realizará una nueva y última edición del Fan Fest en la rotonda Poncho Verde para acompañar a la Selección argentina en el decisivo encuentro frente a España. Las actividades comenzarán desde las 14, con juegos, sorteos y propuestas recreativas, mientras que el partido se disputará a partir de las 16, en una nueva oportunidad para que miles de correntinos vuelvan a alentar juntos el sueño de la cuarta estrella.