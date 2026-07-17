El pedido de la Municipalidad de Corrientes ante la final entre Argentina y España

Frente al histórico cruce entre la Selección Argentina y España por la gran final del Mundial 2026, la Municipalidad de Corrientes emitió una convocatoria formal dirigida a vecinos y turistas para instar a que las eventuales celebraciones se desarrollen bajo estrictos criterios de respeto, alegría y responsabilidad social en los principales paseos de la ciudad.

El foco de atención de las autoridades locales estará concentrado en la Costanera General San Martín, las plazas céntricas y el predio donde se montará el tradicional Fan Fest municipal.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el mensaje central de la campaña es directo y apunta a festejar con intensidad pero resguardando la infraestructura urbana, bajo la premisa de garantizar que al día siguiente la capital de la provincia mantenga las condiciones óptimas de limpieza y seguridad para el disfrute cotidiano de las familias correntinas.

Restricciones de tránsito y prohibición de pirotecnia

Para asegurar el normal desarrollo de la jornada dominical, diversas áreas operativas de la comuna coordinarán tareas de control de forma simultánea. Agentes del cuerpo de inspectores de tránsito y personal de barrido urbano se desplegarán en las zonas de mayor concentración de personas.

En ese sentido, las autoridades recordaron la vigencia de la tolerancia cero al volante y recomendaron la designación previa de un conductor responsable o la utilización de medios de transporte alternativos en caso de consumir bebidas alcohólicas, instando además a circular con extrema precaución para evitar siniestros viales.

Entre las advertencias específicas del área de seguridad vial, se solicitó a los simpatizantes evitar el desplazamiento con banderas de gran longitud que puedan enredarse en las ruedas o entorpecer la visibilidad de automovilistas y motociclistas.

Asimismo, se hizo un llamado estricto a no trepar a los árboles, postes del alumbrado público, semáforos o cartelería comercial debido al alto riesgo de caídas graves.

Por otra parte, el municipio ratificó la vigencia de la Ordenanza Nº 6678/18, normativa local que prohíbe de forma taxativa la utilización y comercialización de bombas de estruendo y pirotecnia de alto impacto sonoro en todo el ejido urbano, priorizando la salud de las personas con hipersensibilidad auditiva y de las mascotas.

Cuidado del patrimonio y logística en Puntos Verdes

La preservación del mobiliario público y los monumentos históricos de la costanera capitalina será otro de los puntos bajo control de las patrullas municipales. La intendencia solicitó la colaboración activa de los ciudadanos para evitar la vandalización de bancos, luminarias coloniales, señalética vial y sectores de juegos infantiles. Los destrozos al patrimonio representan un elevado costo financiero para las arcas de la comuna, por lo que el comportamiento cívico individual resultará fundamental para coronar la jornada sin saldos materiales negativos.

En cuanto al manejo de los residuos que habitualmente se generan tras las concentraciones multitudinarias, se instó a los hinchas a depositar los envoltorios y botellas plásticas en los cestos distribuidos en los paseos costeros o a trasladarlos hacia los denominados Puntos Verdes de reciclado. Esta acción coordinada facilitará la clasificación posterior de los elementos recuperables por parte de las cooperativas ambientales, contribuyendo a que la demostración de orgullo por los colores nacionales coincida con una conducta ejemplar hacia el entorno urbano que comparten todos los correntinos.