Si vas a festejar la final, esto tenés que saber: cortes y cambios en la recolección

Por la final de la Copa Mundial entre Argentina y España y los festejos populares que podrían desarrollarse durante la tarde y noche del domingo en la Costanera y otros espacios públicos de la ciudad, la Municipalidad de Corrientes implementará un esquema especial de servicios con el objetivo de garantizar una mejor organización, prevenir inconvenientes en la circulación y brindar mayor seguridad a trabajadores, vecinos y visitantes. El servicio nocturno de recolección de residuos del domingo se adelantará al turno mañana.

Como medida preventiva, el servicio nocturno de recolección de residuos correspondiente al domingo se adelantará al turno mañana. De esta manera, los vecinos incluidos en ese recorrido deberán sacar sus residuos hasta las 8. El servicio volverá a prestarse con total normalidad desde el lunes 20, respetando los horarios habituales.

La modificación responde a la importante concentración de personas y vehículos prevista para esa jornada y busca evitar demoras en la prestación del servicio, dificultades para la circulación de los camiones recolectores y eventuales situaciones de riesgo vial.

Operativo de seguridad

En forma paralela, la Municipalidad acompañará el operativo especial de seguridad de la Policía de la Provincia, con agentes de tránsito para colaborar en el ordenamiento vial, principalmente en la zona de la Costanera General San Martín. El dispositivo comprenderá cortes al tránsito vehicular en el parea comprendida desde calle Chaco hasta avenida 3 de Abril y desde Costanera y calle San Martín hasta Costanera Sur y avenida Romero.

Durante el operativo no estará permitido el ingreso de automóviles, camionetas ni motocicletas al sector restringido. El acceso será exclusivamente peatonal, con el propósito de brindar mayor seguridad a quienes participen de los festejos y facilitar el trabajo de los equipos de prevención y emergencia.

Desde el Municipio se recuerda que el objetivo es que todos puedan disfrutar de una verdadera fiesta del deporte, más allá del resultado del encuentro. Por ello, se solicita conducir responsablemente, no manejar si se consumieron bebidas alcohólicas, evitar conductas riesgosas como subir a postes, árboles o semáforos, cuidar la infraestructura pública, depositar los residuos en los cestos correspondientes y no utilizar pirotecnia, especialmente bombas de estruendo, prohibidas por la Ordenanza Nº 6678/18.

La Municipalidad invita a vivir esta jornada con alegría, respeto y responsabilidad. Festejar nuestros colores también significa cuidar a quienes nos rodean y preservar la ciudad que compartimos para que todos puedan seguir disfrutándola.