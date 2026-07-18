Corrientes: rescataron a un perro con leishmaniasis y graves lesiones para su recuperación

La Municipalidad de Corrientes informó que rescató a un perro con leishmaniasis y múltiples lesiones en una vivienda del barrio 17 de Agosto, luego de una denuncia realizada por vecinos al Sistema de Atención al Ciudadano (SAC).

El operativo fue llevado adelante por la Subsecretaría de Políticas Ambientales, cuyo profesionales constataron que el animal presentaba un delicado estado de salud. Tras realizarle una evaluación clínica y un test rápido, confirmaron que padecía leishmaniasis.

La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, explicó que el propietario decidió entregar voluntariamente al perro al equipo veterinario municipal al reconocer que no podía afrontar el tratamiento que requería.

"El pedido ingresó a través del SAC, por lo que el equipo de la Dirección General de Promoción, Derecho y Bienestar Animal se acercó hasta el domicilio para constatar la situación del perro, que se encontraba en malas condiciones de salud", señaló la funcionaria.

Además, indicó que el dueño había consultado previamente con distintos veterinarios, aunque no habían logrado determinar el origen del cuadro clínico. "Al realizarle el test rápido de leishmaniasis se constató que la mascota poseía la enfermedad", agregó.

Graves lesiones

El médico veterinario Sebastián Pujol, integrante del equipo municipal que intervino en el rescate, detalló que el perro presentaba una extensa herida en la nuca provocada por una miasis (bichera), lesión que había comprometido gran parte de una de sus orejas.

También tenía lesiones cutáneas producto de una importante infestación de pulgas y garrapatas, lo que le provocaba intenso prurito y autolesiones.

Tras el rescate, el animal recibió las primeras curaciones y comenzó un tratamiento integral para atender tanto las lesiones como la leishmaniasis. Permanecerá en un hogar de tránsito que colabora con la Municipalidad, donde continuará bajo controles veterinarios hasta su recuperación.

Cómo denunciar casos de maltrato animal

Desde la Municipalidad recordaron que los vecinos pueden denunciar de forma anónima casos de maltrato animal o tráfico ilegal de fauna a través de la línea gratuita 147, la aplicación oficial del municipio o el asistente virtual MuniBot.

Además, destacaron el trabajo que realizan las familias que funcionan como hogares de tránsito, permitiendo que perros y gatos rescatados puedan recuperarse hasta encontrar una adopción responsable.

En lo que va del año, el Municipio intervino en numerosos rescates de animales que requerían atención veterinaria, además de procedimientos vinculados al rescate de aves silvestres y exóticas mantenidas en cautiverio o destinadas a la comercialización ilegal.