La Municipalidad ya renovó más de 40 plazas y espacios públicos de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes avanza con un amplio plan de recuperación y mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. En el marco de esta política impulsada por el intendente Claudio Polich, ya fueron intervenidos más de 40 plazas, parques, playas, paseos, canchas y polideportivos, con el objetivo de ofrecer lugares más seguros, accesibles y en mejores condiciones para vecinos y turistas.

Los trabajos se desarrollan tanto en el centro como en distintos barrios de la capital, priorizando la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar la circulación de personas con discapacidad, adultos mayores y familias.

Las tareas incluyen el mantenimiento del mobiliario urbano, reparación de juegos infantiles, limpieza integral, pintura, acondicionamiento de infraestructura y la puesta en valor general de los espacios recreativos.

Entre las intervenciones más recientes se encuentran las realizadas en las plazas Néstor Kirchner, Arturo Illia y Giovanni Coll, donde se llevaron adelante importantes obras de renovación.

Más accesibilidad en la ciudad

Como parte de este plan, la Municipalidad también construyó 75 nuevas rampas de accesibilidad en distintos sectores de la ciudad, favoreciendo una movilidad más segura e inclusiva.

Uno de los trabajos más destacados se concretó en la plaza Torrent, donde se reemplazó una escalera por un sistema de rampas con barandas, facilitando el acceso de todas las personas. Además, se recuperaron y pintaron juegos infantiles, canteros y farolas, se instalaron nuevos bancos y una garita para el transporte urbano con su correspondiente vereda de acceso.

Obras en el Parque Mitre y los barrios

En el Parque Mitre, la Municipalidad continúa con la renovación de uno de los principales espacios recreativos de la ciudad. Allí se colocaron 400 metros lineales de adoquines en senderos internos, se incorporaron cinco nuevos ejercitadores, se recuperó la posta aeróbica y se construyeron siete plataformas con piso de caucho destinadas a nuevos juegos infantiles y un sector de calistenia.

Las mejoras también alcanzan a los barrios. En la plaza José Hernández, del barrio Anahí, se ejecuta una puesta en valor integral que contempla la construcción de 67,57 metros lineales de bancos de mampostería y 120 metros lineales de veredas y senderos internos, mejorando la circulación y los espacios de permanencia para los vecinos.

Desde el Municipio señalaron que este plan de obras busca seguir fortaleciendo la infraestructura urbana, promoviendo espacios públicos más accesibles, seguros y adecuados para el encuentro, la recreación y la práctica deportiva en todos los barrios de la ciudad.