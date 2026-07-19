El Fan Fest de la Muni cerró con una multitud alentando a la Selección

La Municipalidad de Corrientes cerró este domingo una nueva edición del Fan Fest Mundial 2026 con una multitud que volvió a reunirse en la rotonda Poncho Verde para acompañar a la Selección argentina en la final frente a España.

Aunque la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo no pudo concretarse tras la derrota por 1 a 0 en tiempo suplementario, miles de vecinos despidieron al equipo nacional con aplausos y muestras de reconocimiento por el subcampeonato conseguido.

Desde la siesta, familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos mayores comenzaron a llegar al predio con camisetas, banderas, silletas y equipos de mate para compartir la definición del Mundial en un clima de encuentro y camaradería.

Como ocurrió en cada una de las ocho ediciones del Fan Fest, la previa estuvo acompañada por juegos, concursos, sorteos y distintas propuestas recreativas organizadas por la Municipalidad, mientras el espacio se teñía de celeste y blanco.

Durante el encuentro, cada avance de la Selección argentina fue seguido con expectativa por el público, que vivió la final con nervios, emoción y esperanza hasta el último minuto.

El gol de España en la prórroga marcó el final del sueño mundialista, aunque el reconocimiento al equipo argentino se hizo sentir con un prolongado aplauso que destacó el esfuerzo realizado durante toda la competencia.

Balance positivo del Fan Fest

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, José Sand, destacó la convocatoria registrada durante la final y realizó un balance positivo de la propuesta. "La verdad que mucha gente nuevamente. La final fue acompañada por una multitud y desde la organización agradecemos a cada uno de los vecinos que se acercó desde distintos barrios para lograr una verdadera fiesta donde disfrutamos cada uno de los partidos", expresó.

El funcionario remarcó además que las ocho jornadas del Fan Fest se desarrollaron con una gran participación ciudadana. "Fueron ocho jornadas que vivimos con mucha emoción y entusiasmo, alentando con un objetivo común. Estamos felices porque cada uno de estos encuentros sociales fue un éxito", sostuvo.

Sand también destacó el comportamiento del público durante todo el Mundial. "Gracias por la buena conducta, por el respeto y por haber logrado que cada encuentro fuera una verdadera fiesta para toda la familia", concluyó.

Una propuesta que reunió a miles de vecinos

La Municipalidad resaltó que el Fan Fest se consolidó como una de las propuestas recreativas más convocantes del Mundial 2026 en la ciudad.

La primera edición se realizó en la rotonda Poncho Verde, la segunda en el barrio 17 de Agosto y las seis restantes regresaron al tradicional espacio ubicado en la intersección de las avenidas Pujol y Pellegrini, convertido en una verdadera cábala para los hinchas argentinos.

Además de la masiva convocatoria, desde el Municipio destacaron el compromiso de los vecinos con el cuidado del espacio público y el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales, que permitió que las ocho jornadas transcurrieran con normalidad, en un clima de respeto, convivencia y sin incidentes de consideración.