Garrafa Social en Corrientes: estos son los barrios y horarios de venta

El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Ministerio de Desarrollo Social, dio a conocer el cronograma semanal correspondiente al operativo de venta y distribución de la Garrafa Social.

Durante los días martes 7 y miércoles 8 de julio, los camiones oficiales se instalarán en puntos estratégicos de los barrios Laguna Brava, Pirayuí y en las inmediaciones del Comedor Nuestra Señora de Lourdes en horarios matutinos fijos.

La iniciativa busca garantizar el acceso al gas envasado a tarifas subsidiadas directamente en los núcleos vecinales de la Capital.

Puntos de comercialización y horarios para el martes y miércoles

La planificación de la cartera social de la provincia estipuló que las actividades inicien el martes 7 de julio en dos franjas horarias:

Primer punto de venta (B° Lourdes): se atenderá de 09:30 a 10:30 en las instalaciones del Comedor Nuestra Señora de Lourdes , situado en la intersección de las calles Ismael Grosso y Hernán Félix .

Segundo punto de venta (B° Laguna Brava): en la franja de 11 a 12 la venta se realizará en la Delegación Municipal, ubicada en el cruce de las calles Mocito Acuña y Ministro Fernández.

El miércoles 8 se completará el cronograma en el barrio Pirayuí. El horario de atención será de 10 a 11 en el sector de las denominadas 50 Viviendas de la mencionada barriada capitalina.

Con esta política las autoridades logran abaratar de forma significativa los costos finales para el usuario, asegurando un alivio directo al bolsillo de los ciudadanos.