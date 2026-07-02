El Municipio de Corrientes fijó las fechas de la feria administrativa de invierno

El intendente Claudio Polich dispuso la feria administrativa de invierno para la totalidad de los agentes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

El receso invernal se extenderá desde el 13 y hasta el 24 de julio inclusive, quedando estructurado en dos turnos consecutivos. El documento oficial, Resolución N° 1803, ratificado por la secretaria General de Gobierno, María Florencia Ojeda, ordena la aplicación de guardias operativas con el fin de garantizar los servicios esenciales para la población.

Cronograma de julio y los dos turnos del receso estatal

Según lo estipulado por las autoridades, el proceso administrativo se fragmentará en dos etapas para asegurar el funcionamiento de las sedes institucionales:

Primer turno: se ejecutará a partir del lunes 13 y hasta el viernes 17 de julio de manera corrida.

Segundo turno: Se pondrá en vigencia desde el lunes 20 y hasta el viernes 24 de julio inclusive.

Por otro lado, para aquellos agentes municipales que realizan sus tareas durante los fines de semana y las jornadas feriadas, se determinó que el primer turno de descanso coincidirá con los días sábado 18 y domingo 19 de julio; en tanto que el segundo bloque quedó fijado para el sábado 25 y el domingo 26 de julio.

Guardias de emergencia para asegurar los servicios esenciales

En el texto normativo firmado por Claudio Polich se resolvió taxativamente "encargar a los responsables de cada repartición que brinde servicios esenciales, que arbitren los medios para garantizar la prestación necesaria de los mismos durante la feria autorizada". Con esta directiva, se busca evitar baches operativos en áreas críticas como sanidad, recolección de residuos y tránsito urbano.

Además, se estableció que la feria administrativa es de "uso obligatorio" para todo el personal alcanzado y no podrá ser suspendida en su goce efectivo, con la única y estricta excepción de aquellos agentes pertenecientes a las áreas esenciales del ejido municipal.

Restricciones para licencias y vigencia del límite de prórrogas

La reglamentación de la Resolución N° 1803 incluyó cláusulas de control para evitar la acumulación excesiva de días de descanso en los legajos del personal.

En ese orden, se dispone que la feria administrativa de invierno "no podrá ser prorrogada para aquellos agentes que se encuentren gozando de licencias, de cualquier tipo, o estén exceptuados de concurrir a las oficinas por cualquier circunstancia, dentro de las fechas previstas" en los turnos oficiales de julio.

De manera complementaria, el decreto municipal determina de forma inapelable el 31 de diciembre de 2026 como la "fecha límite para el uso y goce de las ferias prorrogadas" por los agentes.