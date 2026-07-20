Nueva oficina de la Dpec en el barrio 17 de Agosto: dirección y trámites que podés hacer

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) puso en funciones operativas un centro de atención al público en el barrio 17 de Agosto de la capital provincia, una iniciativa que busca descentralizar las oficinas centrales de la distribuidora energética.

El nuevo edificio comercial se encuentra emplazado estratégicamente en la intersección de las calles Trento y Las Heras, facilitando el acceso a los usuarios del cordón sur de la ciudad.

La puesta en marcha de esta sede comercial forma parte de un plan corporativo de modernización institucional que persigue el objetivo de acercar la atención personalizada a las barriadas con mayor densidad demográfica.

Con esta infraestructura, la Dpec busca responder a las demandas de comodidad expresadas por los vecinos de la zona sur, quienes ahora disponen de una oficina equipada tecnológicamente para resolver gestiones administrativas y reclamos de facturación en tiempos reducidos, evitando los traslados y la congestión del tránsito hacia las sedes del área céntrica.

Gestión integral de trámites comerciales y administrativos

La nueva dependencia de la distribuidora fue diseñada para canalizar el espectro completo de la actividad administrativa de la empresa provincial. En las ventanillas del edificio, el personal técnico y comercial realiza la tramitación de nuevas altas de suministro eléctrico, las transferencias de titularidad de los medidores domiciliarios, la confección de convenios de pago flexibles y la regularización de saldos deudores de cuentas particulares y comerciales, ofreciendo un asesoramiento directo sobre la tarifa vigente.

Asimismo, las oficinas comerciales de la Dpec están habilitadas para procesar solicitudes complejas, tales como los estudios de factibilidad técnica para nuevos suministros de potencia elevada, las presentaciones formales por reclamos de sobrefacturación o elevado consumo y los pedidos de devolución de depósitos en garantía.

El esquema administrativo también abarca la baja definitiva de los servicios y la recepción de expedientes específicos por fallas o rotura de artefactos electrodomésticos dañados debido a contingencias en las líneas de distribución.

Canalización rápida de reclamos técnicos y emergencias

Más allá de la faceta netamente burocrática y comercial, el centro operativo del barrio 17 de Agosto operará como un nodo receptor de contingencias operativas.

Los usuarios de las inmediaciones de la calle Trento y Las Heras pueden acercarse para reportar de forma presencial averías en el tendido eléctrico del alumbrado o fallas en el suministro domiciliario, agilizando el despacho de las cuadrillas operativas de la guardia de emergencias hacia los hogares afectados.

Las autoridades de la distribuidora correntina ratificaron el rumbo del plan de modernización de la firma, destacando que cada nueva oficina descentralizada responde al compromiso de adecuar la estructura comercial al crecimiento urbano de la ciudad. La meta a mediano plazo radica en replicar este modelo de atención personalizada y ágil en otros distritos del interior de la provincia, consolidando una red de asistencia al usuario que combine herramientas de autogestión digital con la tradicional atención presencial en los mostradores institucionales.