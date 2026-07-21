Corrientes: celebrarán la festividad de San Chárbel con una ceremonia especial

La Parroquia Inmaculado Corazón de María de la ciudad de Corrientes albergará una celebración litúrgica especial por la Festividad de San Chárbel.

La Santa Misa se realizará bajo el rito maronita este viernes 24 de julio a las 19 en el templo del barrio Güemes, y estará presidia por el obispo libanés Mons. Juan Habib Chamieh.

Durante el encuentro de fe se procederá a la entronización formal de la imagen del llamado "Santo de los Imposibles", una figura venerada por millones de fieles en todo el mundo.

Misa especial, rito oriental y entronización en la Capital

El encuentro se llevará a cabo en la parroquia ubicada sobre la calle Gascón 1970 y representa un hecho destacado para los fieles católicos de la región, ya que permitirá presenciar una de las tradiciones orientales más antiguas en plena comunión con el Papa.

Los detalles de la jornada litúrgica contemplan:

Horario y lugar: viernes 24 de julio a las 19 en la sede parroquial del barrio Güemes .

Obispo oficiante: misa presidida por Mons. Juan Habib Chamieh , Eparca maronita en Buenos Aires y Administrador Apostólico para América Latina, nacido en Beirut (Líbano).

Rito litúrgico: conserva la antigua tradición de Antioquía y utiliza el siríaco —variante del arameo, idioma hablado por Jesús— combinado con el árabe y el castellano.

San Chárbel: el "Santo de los Imposibles"

San Chárbel Makhlouf (1828-1898) fue un sacerdote y ermitaño del Líbano reconocido mundialmente por los numerosos testimonios de sanaciones atribuidos a su intercesión, siendo el patrono principal de la Eparquía Maronita en nuestro país.

El trasfondo de esta devoción destaca: