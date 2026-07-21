Corrientes suma un moderno camión desobstructor para prevenir anegamientos

La Municipalidad de Corrientes puso en funcionamiento un nuevo camión desobstructor que permitirá reforzar las tareas de mantenimiento del sistema pluvial y mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas. La incorporación forma parte del plan de inversiones impulsado por el intendente Claudio Polich para fortalecer la infraestructura y optimizar los servicios públicos.

La nueva unidad ya comenzó a operar con trabajos de limpieza y desobstrucción de ductos en las calles Trento y El Trébol, del barrio 17 de Agosto, donde se retiraron sedimentos, barro y residuos acumulados en las cañerías para mejorar el escurrimiento del agua. Actualmente, las tareas continúan sobre la intersección de avenida Garay y J. R. Vidal.

El moderno camión incorpora tecnología de última generación mediante un sistema hidrojet, que limpia los conductos con agua a alta presión, y un equipo vactor, que aspira los sedimentos extraídos para su correcta disposición final, permitiendo realizar intervenciones más rápidas y eficientes.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, destacó que se trata de "una de las incorporaciones más importantes de la actual gestión" y recordó que la decisión de adquirir este equipamiento surgió tras las intensas lluvias registradas durante el último verano.

El funcionario explicó que la nueva tecnología permite una limpieza más profunda de los conductos pluviales, retirando residuos, barro y sedimentos que dificultan el normal escurrimiento del agua, además de agilizar el trabajo que diariamente realizan las cuadrillas municipales en distintos sectores de la ciudad.

Trabajos preventivos ante posibles lluvias

La incorporación del camión se suma al plan integral que lleva adelante la Municipalidad para fortalecer la infraestructura urbana, que incluye la limpieza de canales, sumideros y desagües pluviales, además de la construcción de nuevas obras hidráulicas en distintos barrios.

Desde la Comuna señalaron que estas acciones cobran especial importancia ante los pronósticos que anticipan un posible impacto del fenómeno El Niño en los próximos meses.

En ese sentido, el Municipio trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Corrientes, a través de la Junta Provincial de Defensa Civil, con el objetivo de ejecutar tareas preventivas y mantener el sistema pluvial en óptimas condiciones para minimizar riesgos ante eventuales precipitaciones intensas.