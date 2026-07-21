Autovía Ruta 12 en Corrientes: dónde está ubicado el nuevo retorno habilitado

En el marco del plan de ejecución de infraestructura que comprende la duplicación de calzada y la construcción de carriles laterales sobre la Autovía de la Ruta Nacional 12 en la ciudad de Corrientes, las autoridades a cargo de la traza informaron la habilitación de un nuevo punto de maniobra vehicular.

La modificación contempla que el histórico giro que funcionaba en las cercanías de la intersección con la calle Tupac Amaru quedó desafectado y fue trasladado formalmente unos 400 metros hacia el sector sur, en las inmediaciones del puente que atraviesa el arroyo Pirayuí.

El nuevo dispositivo para el cambio de sentido de circulación quedó operativo frente a la estación de servicio Axion, en la zona geográfica donde la calle Cuba conecta de manera directa con la colectora izquierda del corredor vial.

Según precisaron desde el equipo técnico de la obra, el trayecto comprendido entre este nuevo punto del puente Pirayuí y la tradicional rotonda de la avenida Independencia constituye el tramo habilitado para realizar las variaciones de trayectoria de los rodados.

Esta reestructuración responde a la necesidad de otorgar continuidad física al despliegue de maquinaria pesada, asegurando al mismo tiempo la fluidez del tránsito diario.

Colectoras de sentido único y prevención de siniestros viales

Desde los organismos de control de tránsito de la provincia de Corrientes ratificaron a la comunidad de conductores que las arterias colectoras adyacentes a la calzada principal poseen sentido único de marcha.

Por esta razón técnica, las maniobras de cambio de rumbo en todo el trayecto sur están estrictamente restringidas a los dos sectores oficialmente demarcados, buscando erradicar de forma definitiva los giros clandestinos sobre el trazado nacional.

Los supervisores del corredor vial hicieron un llamado urgente a los automovilistas para que respeten la cartelería informativa transitoria y eviten maniobras intempestivas que puedan desencadenar siniestros viales graves.

La presencia de personal operativo y maquinaria pesada en los márgenes de la arteria exige un acatamiento riguroso de las pautas de manejo defensivo, especialmente durante las horas pico de mayor flujo interurbano.

Pautas de velocidad y recomendaciones para transitar

Frente a esta reconfiguración de la traza, las autoridades viales emitieron una serie de directivas de circulación de cumplimiento obligatorio para quienes deban ingresar o egresar de la jurisdicción metropolitana.

Respetar las velocidades máximas señalizadas (20 km/h en los desvíos y 40 km/h en el tramo de obra).

(20 km/h en los desvíos y 40 km/h en el tramo de obra). Circular con extrema precaución y prestar atención a la señalización transitoria .

. No realizar adelantamientos en la zona de obra.

Utilizar únicamente los retornos habilitados para cambiar el sentido de circulación.

La continuidad de estos trabajos de infraestructura representa un paso crucial para optimizar la red de accesos a la capital correntina y reducir los índices de siniestralidad histórica en la zona.

La colaboración activa de los conductores al utilizar únicamente los retornos autorizados resulta indispensable para preservar la integridad física de los trabajadores de la construcción y garantizar la fluidez en esta estratégica arteria de comunicación del Nordeste argentino.