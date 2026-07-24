La Muni en tu Barrio retoma sus operativos este miércoles en el Cremonte

Luego del receso dispuesto por la feria administrativa, la Municipalidad de Corrientes retomará este miércoles 29 de julio el programa La Muni en tu Barrio, acercando nuevamente a los vecinos una amplia oferta de servicios gratuitos y atención integral.

La jornada se desarrollará de 8 a 12 en la plaza ubicada entre las calles Juan Romero y Dr. Meabe del barrio Cremonte, con la participación de distintas áreas comunales y organismos del Gobierno Provincial.

El operativo permitirá a los vecinos realizar diversos trámites y acceder a prestaciones sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad. Entre los servicios previstos se encuentran atención integral de salud, gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI), peluquería, asesoramiento de delegaciones municipales, mediación comunitaria, defensa del consumidor, tarjeta SUBE, garrafa social, orientación sobre pensiones no contributivas y consultas vinculadas a niñez, diversidad y género, además del programa Ñande Huerta y la atención de comisiones vecinales.

Mascotas Saludables y turnos de esterilización

Como es habitual, la propuesta incluirá también el programa Mascotas Saludables, que brindará atención veterinaria gratuita. Se realizarán desparasitaciones y vacunación antirrábica por orden de llegada, mientras que las esterilizaciones se efectuarán con turnos gestionados previamente ingresando al sitio web oficial sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos.

Asimismo, como antesala del regreso de La Muni en tu Barrio, el programa Mascotas Saludables desarrollará un operativo especial el lunes 27 de julio, de 8 a 12, en el barrio Pío X, más precisamente en avenida IV Centenario 2613. Durante esa jornada se ofrecerán desparasitaciones y vacunación antirrábica para perros y gatos por orden de llegada, además de esterilizaciones para las mascotas cuyo turno haya sido gestionado previamente.

Operativo de descacharrado y prevención del dengue

La jornada en el barrio Cremonte se complementará con un operativo de descacharrado que se llevará adelante en el sector luego del mediodía. Los camiones municipales recorrerán las distintas calles para retirar muebles en desuso, electrodomésticos, neumáticos, botellas y otros elementos que los vecinos depositen en las esquinas.

Desde la Municipalidad recordaron la importancia de eliminar todos aquellos objetos que puedan acumular agua de lluvia, ya que constituyen potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. En ese sentido, se instó a los vecinos a colaborar con el operativo para fortalecer las acciones de prevención de la enfermedad.