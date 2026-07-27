El certamen Jacinto Mamuh ya tiene a sus primeros clasificados y sigue la convocatoria

La Municipalidad de Corrientes dio inicio a una nueva edición del certamen interbarrios "Jacinto Mamuh", una propuesta que busca impulsar a los nuevos talentos de la música y la danza chamamecera, además de recuperar uno de los concursos culturales más tradicionales de la ciudad.

La primera jornada se realizó el fin de semana en la plaza Mercosur, con entrada libre y gratuita, donde cientos de vecinos acompañaron el regreso del certamen pese a las lloviznas registradas durante la tarde. El encuentro incluyó las presentaciones de los participantes, la actuación de los ballets y elencos municipales y el cierre musical a cargo del grupo Irundú.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacó la convocatoria y la importancia de recuperar un espacio histórico para la cultura correntina.

"Vivimos esta primera jornada con muchísima emoción. Tanto los vecinos como los participantes y todo el equipo venimos trabajando desde hace tiempo para concretar este regreso. La respuesta fue muy positiva y eso nos llena de expectativas para las próximas fechas", expresó.

Un espacio para los nuevos artistas

Desde el Municipio remarcaron que el regreso del Jacinto Mamuh busca generar oportunidades para músicos y bailarines que están dando sus primeros pasos, al mismo tiempo que fortalece la identidad chamamecera en los distintos barrios de la capital.

El certamen contempla categorías juveniles y mayores, con distintas modalidades para solistas, instrumentistas, parejas de baile y conjuntos chamameceros.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la participación de un jurado integrado por referentes de la música y la danza, entre ellos Alfredo y Fernando Bofill, Marcos y Marcelo Roselli Majul, Erika Aguirre, Virginia Ramírez, Lorena Larrea Caterino y Nicolás Cáceres.

Los ganadores obtendrán importantes premios, entre ellos la posibilidad de presentarse en la Fiesta Nacional del Chamamé 2027, además de instrumentos musicales, equipos de sonido y otros reconocimientos destinados a impulsar su carrera artística.

Siguen las inscripciones

La competencia continuará con seis jornadas clasificatorias en distintos barrios de la ciudad y culminará con la gran final prevista para el 24 de octubre.

Quienes deseen participar todavía pueden inscribirse a través del formulario disponible en las redes sociales oficiales de la Municipalidad o acercarse a la Secretaría de Cultura y Educación, ubicada en Carlos Pellegrini 542.

La próxima fecha será el sábado 8 de agosto, desde las 17, en la plaza La Tradición, del barrio San Gerónimo, donde continuará el recorrido del histórico certamen por distintos sectores de la ciudad.