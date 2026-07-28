Declararon de Interés Municipal al programa que asiste a personas en situación de calle

El Concejo Deliberante de Corrientes declaró de Interés Municipal al programa "Pequeños Gestos, Grandes Cambios", una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Corrientes para asistir a personas en situación de calle durante los días de intenso frío.

La distinción fue entregada este martes mediante la Resolución N.º 151, aprobada por mayoría, durante un acto encabezado por el presidente del cuerpo legislativo, Marcos Amarilla, junto al intendente Claudio Polich y el secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo.

Al referirse al reconocimiento, Polich destacó el compromiso del equipo municipal y el trabajo articulado con distintas instituciones de la comunidad.

"Es un reconocimiento a una Secretaría que demuestra su compromiso con la gestión municipal y también con la articulación entre distintos sectores de la sociedad para mitigar el impacto que sufren las personas en situación de calle, especialmente cuando el frío se hace sentir en la ciudad", afirmó.

El jefe comunal también remarcó que el programa se sostiene gracias al trabajo conjunto con iglesias, clubes de adultos mayores y organizaciones sociales, promoviendo la solidaridad y la participación comunitaria.

Asistencia a unas 70 personas

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Lucas Carballo, señaló que la declaración representa un reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo municipal durante las jornadas de bajas temperaturas.

"Fue un enorme compromiso de toda la familia municipal. Salimos a acompañar a las personas en situación de calle con comida caliente, ropa de abrigo y mantas", expresó.

El funcionario explicó que el programa comenzó a planificarse meses antes del invierno e incluyó el trabajo con clubes de adultos mayores, cuyos integrantes confeccionaron gorros, mantas y prendas de abrigo que luego fueron entregadas a personas en situación de vulnerabilidad.

Además, destacó el acompañamiento brindado al Hogar Cristo Roto, dependiente del Arzobispado, que ofrece alojamiento, alimentación e higiene a personas en situación de calle.

Según detalló Carballo, durante la campaña fueron asistidas cerca de 70 personas en distintos puntos de la ciudad. En varios casos, aunque se les ofreció alojamiento en el refugio, decidieron permanecer en la vía pública.

"Como Estado tenemos la responsabilidad de acompañarlos y asistirlos para que puedan sobrellevar las bajas temperaturas", sostuvo.

Los fundamentos del reconocimiento

Entre los fundamentos de la declaración, el Concejo Deliberante destacó el trabajo preventivo realizado por el Municipio mediante censos y relevamientos previos, que permitieron organizar recorridas nocturnas y optimizar la asistencia.

El programa contempla la entrega de alimentos calientes, frazadas, ropa de abrigo y calzado, además de controles médicos y seguimiento sanitario cuando la situación lo requiere.

La resolución también pone en valor el trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y organizaciones de la comunidad, destacando el compromiso del Estado local con la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.