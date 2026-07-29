Cortan un tramo de avenida Maipú por obras: hay desvíos de colectivos y cambios en la circulación

La Municipalidad de Corrientes informó que quedó interrumpido el tránsito sobre un tramo de la avenida Maipú, a la altura del arroyo Pirayuí, debido a los trabajos que ejecuta Vialidad Provincial. La medida se mantendrá durante las próximas horas, mientras continúan las tareas en el sector.

La intervención forma parte de la obra de ampliación de alcantarilla sobre el arroyo Pirayuí, que ya comenzó y tendrá un plazo de ejecución de un mes.

Desvíos en los colectivos

Como consecuencia de la interrupción del tránsito, las líneas 103 B y C modificaron sus recorridos.

En el recorrido hacia el centro desde el barrio Doctor Montaña , los colectivos desviarán por Puente Negro, Héroes de Malvinas y Guayquiraró, para luego retomar la avenida Maipú y continuar con su camino habitual.

, los colectivos desviarán por Puente Negro, Héroes de Malvinas y Guayquiraró, para luego retomar la avenida Maipú y continuar con su camino habitual. En el sentido de vuelta, las unidades transitarán por avenida Maipú, Guayquiraró, Héroes de Malvinas, Puente Negro y el barrio Doctor Montaña, antes de reincorporarse al trayecto habitual.

Desde la Municipalidad se remarcó que los trabajos de Vialidad Provincial tienen un plazo estimado de 30 días. Se recomienda evitar circular por la zona o hacerlo con precaución.