Encuentro de Bandas Militares en Corrientes: horarios, lugares y show en el Cambá Cuá

La Municipalidad de Corrientes, en articulación logística con la División de Ejército 1, oficializó la convocatoria para el 1° Encuentro de Bandas Militares del Nordeste Argentino (NEA), una propuesta cultural de carácter federal orientada a acercar las tradiciones musicales de las fuerzas armadas a los vecinos, familias y turistas mediante intervenciones urbanas simultáneas en puntos neurálgicos de la ciudad.

Como antesala al despliegue principal del domingo, la organización dispuso una presentación promocional que se concretará este sábado a partir de las 18 en la céntrica plaza Cabral, donde se brindará un anticipo musical para invitar formalmente a la comunidad.

Al respecto, la secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda, convocó a todas las familias correntinas y a los visitantes a sumarse a las actividades en los distintos espacios públicos, destacando que la iniciativa busca potenciar y dar visibilidad a los paseos urbanos barriales durante los fines de semana de alta concurrencia mediante un trabajo de cooperación institucional con el Ejército Argentino.

Las delegaciones y los regimientos del Litoral que participarán del encuentro

El cronograma general del evento se iniciará formalmente el domingo 5 de julio de 2026 a partir de las 15:00. La propuesta, enteramente gratuita, reunirá a seis prestigiosas delegaciones de músicos militares pertenecientes a unidades tácticas de Corrientes, Chaco y Entre Ríos, cuyos repertorios abordarán desde marchas militares históricas hasta piezas tradicionales del cancionero popular y arreglos adaptados para instrumentos de percusión y viento.

La provincia anfitriona registrará una fuerte representación de sus guarniciones del interior, con el arribo a la capital de la Banda Militar "Humaitá", del Regimiento de Infantería de Monte 4 de Monte Caseros; la formación "Vuelta de Obligado", del Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres; la agrupación "Puerto Argentino", del Batallón de Ingenieros de Monte 12 de Goya; y la banda "Fuerte Sancti Spiritu", del Batallón de Comunicaciones 121 de la ciudad de Mercedes.

El cuadro de concertistas se completará con la Banda Militar "Maestro Domingo Maracci", de la Base de Apoyo Logístico Resistencia (Chaco), y la histórica formación "Blandengues", perteneciente al Regimiento de Caballería de Tanques 6 de la ciudad de Concordia (Entre Ríos).

Postas barriales, centros comerciales y el gran cierre en el Cambá Cuá

La diagramación fijada por las autoridades comunales prevé que los cuerpos de música inicien sus retretas de manera descentralizada para abarcar diferentes circuitos comerciales y recreativos.

El esquema de postas simultáneas incluye conciertos breves en el Shopping Centenario, el predio de Carrefour sobre la avenida Pedro Ferré, el parque Mitre, el centro cultural La Unidad, la Costanera Sur, el anfiteatro José Hernández, la Plaza Mercosur, la Plaza República del Perú en las Mil Viviendas y la costanera del barrio Doctor Montaña.

Una vez concluidas estas intervenciones en los barrios, las seis delegaciones se movilizarán hacia el playón principal del parque Cambá Cuá. En ese tradicional pulmón verde de la ciudad se unificarán la totalidad de los músicos militares para conformar una gran banda unificada, la cual ofrecerá un espectáculo final de cierre con un repertorio variado pensado para el esparcimiento familiar y el turismo.