Fan fest en Corrientes: dónde alentar a la Selección Argentina por los 16avos de final

La Selección Argentina se enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y, como punto de encuentro, la Municipalidad de Corrientes convocó a una nueva edición del fan fest. El partido iniciará hoy a las 19, pero la concentración en la rotonda Poncho Verde comenzará horas antes.

La actividad se realizará desde las 16 en la rotonda Poncho Verde, que nuevamente reunirá a los hinchas argentinos para ver la Copa del Mundo en pantalla gigante. Como en las fechas anteriores, la entrada será libre y gratuita.

Tarde actividades

Antes del inicio del partido, la rotonda contará con intercambios de figuritas, juegos, sorteos y diferentes propuestas recreativas pensadas para todas las edades.

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Corrientes, José Sand, destacó la continuidad de la propuesta y convocó a la gente a sumarse.

“Se viene otro Fan Fest de la Muni para alentar juntos a la ‘Scaloneta’. A partir de las 4 de la tarde nos juntamos en la rotonda Poncho Verde para compartir con alegría, pasión y mucha emoción”, expresó.