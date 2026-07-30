Corrientes: refuerzan la red de desagües en los barrios ante el pronóstico de lluvias

La Municipalidad de Corrientes continúa ejecutando obras de infraestructura pluvial en diversos barrios de la Capital dentro de su plan preventivo ante las proyecciones del fenómeno de El Niño.

Con intervenciones destacadas en San Antonio Oeste y La Olla, los trabajos incluyen la instalación de más de un kilómetro de cañerías, nuevos sumideros, cámaras de inspección y conductos de hormigón para optimizar la evacuación del agua de lluvia y evitar anegamientos.

Red pluvial en San Antonio Oeste y entubado en La Olla

Las cuadrillas de obras públicas avanzan con frentes de trabajo simultáneos en sectores de mayor vulnerabilidad hídrica:

San Antonio Oeste: red de desagüe pluvial de 1.140 metros lineales de cañerías, complementada con 11 badenes, 21 sumideros, 19 cámaras de inspección y dos empalmes subterráneos.

Barrio La Olla: nuevo desagüe entubado sobre la calle Valdepeñas (entre Las Piedras y Finlandia), utilizando cañerías de PVC de 315 mm y conductos de hormigón de 600 mm.

Mantenimiento del sistema: instalación de cámaras de inspección clave para asegurar la limpieza y fluidez en la evacuación del agua pluvial.

Planificación integral frente al fenómeno de El Niño

Desde la Comuna destacaron que estas acciones forman parte de un abordaje de preparación anticipada.

De esta manera se busca reducir la acumulación de agua en la vía pública durante episodios de lluvias intensas o extraordinarias.

Las obras evitan el estancamiento de agua en calles de tierra y accesos barriales, favoreciendo la transitabilidad.

La Municipalidad mantendrá el despliegue de frentes de obra pluvial en otros puntos críticos de la capital provincial.