El río Paraná subió y el agua cubrió una playa en Corrientes

La crecida del río Uruguay mantiene la atención puesta sobre varias localidades correntinas, pero en la capital también comenzó a sentirse el aumento del nivel del río Paraná. Aunque no existe riesgo de inundación, el agua avanzó sobre la playa Islas Malvinas I, donde la franja de arena quedó reducida por la crecida.

De acuerdo con los registros de la Prefectura Naval Argentina, el Paraná se encuentra actualmente en 3,77 metros, con una tendencia estacionaria, pero en los anteriores registros estuvo en crecida. Si bien el nivel supera los valores habituales para esta época del año —que suelen ubicarse entre los 3 y 3,50 metros—, continúa dentro del rango de aguas medias normales y muy lejos de la marca de alerta, fijada en 6,50 metros.

EL LITORAL

El cambio más evidente puede observarse en la playa Islas Malvinas I, donde el agua cubrió gran parte de la costa y prácticamente ya no queda sector de arena visible. Sin embargo, esta situación no afecta el funcionamiento del balneario, ya que actualmente permanece fuera de servicio.

El director de Playas de la Municipalidad de Corrientes, Adrián Meza, aclaró a El Litoral que la playa "todos los años permanece sin balneario habilitado desde el 1 de mayo al 30 de septiembre", por lo que su inhabilitación no está relacionada con la actual crecida del Paraná.

Aunque la imagen del agua ganando terreno sobre la costa llama la atención, las autoridades remarcan que el comportamiento del río no representa peligro para la ciudad. El caudal se ubica 2,73 metros por debajo del nivel de alerta, por lo que no existe riesgo de desborde ni de evacuaciones, aunque el seguimiento de su evolución continúa de manera permanente.