Agosto comienza con una tradición bien correntina: dónde darán caña con ruda gratis

Con la llegada de agosto, Corrientes volverá a celebrar una de sus tradiciones más emblemáticas. Este viernes 1° de agosto, la Municipalidad organizará una jornada abierta y gratuita para que vecinos y turistas puedan cumplir con el tradicional ritual de beber caña con ruda, una costumbre vinculada al Día de la Pachamama que, según la creencia popular, sirve para "ahuyentar los males" y atraer salud y prosperidad durante el resto del año.

La actividad se desarrollará en siete puntos de la capital, donde equipos de la Secretaría de Cultura y Educación ofrecerán el tradicional brebaje para que quienes se acerquen puedan realizar el ritual de los tres tragos.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Los lugares donde habrá caña con ruda gratis

Casa Molinas (Pellegrini 937).

Centro Cultural Adolfo Mors (Pellegrini 542).

Biblioteca El Palomar, en el parque Mitre.

Casa del Bicentenario (avenida Laprida y Caracas).

Escuela Municipal de Arte (avenida Sarmiento 2145).

Plaza Vera.

Plaza Cabral.

Uno de los espacios con una propuesta especial será Casa Molinas, donde además del convite se contará la historia de esta tradición y se realizará un sahumado simbólico, un ritual que busca renovar las energías y dar la bienvenida a un nuevo ciclo.

Por su parte, en las plazas Vera y Cabral se instalarán stands para que los transeúntes puedan participar de la celebración. Si las condiciones climáticas acompañan, también habrá presentaciones de una pareja de baile. En caso de lluvia, solo se suspenderán las actividades artísticas al aire libre, mientras que la entrega de caña con ruda continuará bajo gazebos.

Además, el Ballet Municipal "Siete Corrientes" animará la jornada con intervenciones de danza en Casa Molinas y en el Centro Cultural Adolfo Mors durante la mañana.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, invitó a la comunidad a sumarse a la propuesta y destacó la importancia de preservar esta tradición. "Invitamos a todos los vecinos y también a los turistas que nos visitan a participar y disfrutar de la tradicional caña con ruda del Día de la Pachamama. La Municipalidad ha dispuesto cinco espacios culturales, además de las plazas Vera y Cabral, para que todos puedan compartir este brebaje y continuar con una tradición tan nuestra", expresó.

La funcionaria también remarcó que este tipo de iniciativas forman parte de las políticas culturales del Municipio para fortalecer la identidad local. "Queremos invitar especialmente a los jóvenes a que continúen con esta costumbre y a quienes aún no la conocen, que se animen a participar. El acceso es público y gratuito", concluyó.