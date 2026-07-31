Sigue el corte en avenida Maipú: cómo son los desvíos y qué colectivos cambian su ruta

La Municipalidad de Corrientes informó que se mantiene el corte de tránsito sobre la avenida Maipú como consecuencia de las obras de infraestructura hídrica que se llevan adelante sobre el arroyo Pirayuí.

Las tareas en el sector son ejecutadas por Vialidad Provincial con el objetivo central de ampliar la capacidad operativa de la cuenca, permitiendo duplicar el caudal del canal del puente ubicado en la vía pública para sostener el flujo del agua y evitar futuros anegamientos en las barriadas linderas.

Ante la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en la arteria principal, agentes de la Dirección de Tránsito despliegan operativos especiales de ordenamiento de la circulación en los accesos clave de la zona sur capitalina.

Esquema de desvíos para automovilistas en los accesos clave

Para canalizar el flujo vehicular, el personal de inspección realiza desvíos estratégicos para los conductores en puntos específicos del trazado vial. Las interrupciones y canalizaciones del tránsito se encuentran apostadas en la rotonda de ingreso al barrio Santa Catalina, regulando la marcha de los vehículos particulares que se desplazan por la zona de influencia.

Por su parte, aquellos automovilistas que ingresan a la capital provincial desde la Ruta Nacional N° 12 pueden avanzar por la avenida Maipú hasta llegar al acceso principal del barrio Doctor Montaña, punto desde el cual deben desviarse de forma obligatoria y continuar el trayecto a través de las calles adyacentes habilitadas.

Modificaciones en los recorridos del transporte público de pasajeros

La interrupción total sobre la avenida Maipú también genera modificaciones de fuerza mayor en la operatividad del sistema de transporte urbano de pasajeros. Las obras de infraestructura hídrica impactan de manera directa en el itinerario de dos ramales clave que conectan a la zona sur con el casco céntrico.

Las alteraciones y modificaciones en los recorridos habituales afectan específicamente a las unidades pertenecientes a las líneas 103 B y 103 C, cuyas trazas debieron ser readecuadas por las arterias secundarias mientras se mantengan los trabajos estructurales sobre el puente del arroyo Pirayuí.

103B 103C



Ida: barrio Doctor Montaña, Puente Negro Héroes de Malvinas, Guayquiraro, Maipu a su recorrido.

Regreso: avenida Maipu, Guayquiraro, Héroes Malvinas- Puente Negro, barrio Doctor Montaña.