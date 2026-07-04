Corrientes: una multitud volvió a copar el Fan Fest para alentar a la Selección argentina

La pasión por la Selección argentina volvió a sentirse con fuerza en la ciudad de Corrientes. A pesar del intenso frío, una multitud se dio cita este viernes en la rotonda Poncho Verde para disfrutar de una nueva edición del Fan Fest organizado por la Municipalidad y alentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que derrotó a Cabo Verde en tiempo suplementario y logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Desde varias horas antes del inicio del encuentro, el predio comenzó a colmarse de familias, grupos de amigos y vecinos que participaron de las distintas propuestas organizadas por el Municipio. Hubo intercambio de figuritas, juegos, sorteos y actividades recreativas con importantes premios, en una previa que volvió a convertir al espacio en un punto de encuentro para los correntinos.

Ni las bajas temperaturas lograron opacar el entusiasmo de los hinchas. Con silletas, equipos de mate, mantas, camisetas, banderas celestes y blancas e incluso mascotas vestidas para la ocasión, los asistentes disfrutaron del partido en pantalla gigante y acompañaron con cánticos cada jugada del seleccionado argentino.

La emoción fue creciendo a medida que avanzó el encuentro, que se definió en el alargue y desató el festejo de todos los presentes cuando Argentina aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del torneo.

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, José Sand, destacó la gran convocatoria alcanzada durante esta cuarta edición. "El partido se vivió con muchísima asistencia de público, a pesar del frío. Incluso, creemos que fue la edición con mayor concurrencia desde que comenzamos con el Fan Fest", expresó.

El funcionario también remarcó el clima que se vivió durante toda la jornada. "Fue un partido muy intenso, con alargue incluido, que todos seguimos con enorme pasión. Ver a tantas familias y vecinos alentando juntos para que Argentina avanzara de fase fue realmente emocionante", sostuvo.

Además, confirmó que el próximo encuentro volverá a realizarse en el mismo escenario. "La Poncho Verde ya se convirtió en nuestra cábala. Por eso, el próximo Fan Fest también será aquí para seguir acompañando a la Selección junto a todos los correntinos", afirmó.

Juegos, premios e intercambio de figuritas

Como en las ediciones anteriores, la Municipalidad organizó distintas propuestas para que grandes y chicos disfrutaran de la previa y del entretiempo. Los vecinos participaron de concursos, juegos, sorteos y premios, mientras que una de las novedades fue la incorporación de un espacio exclusivo para el intercambio de figuritas, que reunió a coleccionistas de todas las edades.

La cita sigue en la Poncho Verde

Tras una nueva convocatoria multitudinaria, el Municipio ya confirmó la próxima edición del Fan Fest. La cita será el martes desde las 13, nuevamente en la rotonda Poncho Verde, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de la previa con actividades recreativas antes de seguir en pantalla gigante el partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Con cuatro ediciones consecutivas y una convocatoria que crece partido tras partido, el Fan Fest de la Municipalidad de Corrientes ya se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad durante el Mundial, combinando fútbol, entretenimiento y un ambiente familiar que convirtió a la Poncho Verde en la cábala de los correntinos para acompañar a la Selección argentina.