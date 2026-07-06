La Reserva Natural Santa Catalina se consolida como un atractivo del ecoturismo

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante una nueva jornada de visitas guiadas abiertas al público en la Reserva Natural Santa Catalina.

La actividad se desarrolló a las 10 de la mañana y permitió que los participantes recorrieran distintos sectores del área protegida, donde pudieron observar flora y fauna nativa, conocer las tareas de conservación que realizan los guardaparques y comprender la importancia de estos ecosistemas para el equilibrio ambiental de la ciudad.

Durante la experiencia, la subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, destacó el impacto positivo de la propuesta en los visitantes.

“Todos los integrantes del grupo señalaron que era la primera vez que conocían la reserva, y eso nos pone muy contentos. El objetivo es que la gente venga, descubra este lugar, conozca nuestra flora y fauna y pueda valorarla y protegerla”, expresó.

Impulso al ecoturismo en Corrientes

Desde el Municipio destacan que la Reserva Santa Catalina, ubicada a apenas 15 minutos del casco urbano de la ciudad de Corrientes, reúne condiciones para consolidarse como uno de los principales circuitos de turismo de naturaleza de la capital.

En ese sentido, la gestión del intendente Claudio Polich impulsa obras y mejoras en infraestructura para potenciar el área, entre ellas la optimización del acceso, la incorporación de sanitarios, provisión de agua potable y energía eléctrica, además de nuevos servicios para los visitantes.

Asimismo, se proyectan actividades como observación de aves, caminatas interpretativas, ciclismo recreativo y astroturismo, propuestas que acompañan el crecimiento del turismo de naturaleza en el país.

Educación ambiental como política pública

La apertura de la Reserva Santa Catalina al público forma parte de una estrategia de la Municipalidad de Corrientes orientada a fortalecer la educación ambiental, promover la conservación de espacios naturales y poner en valor el patrimonio paisajístico de la ciudad.

En ese marco, la Subsecretaría de Políticas Ambientales desarrolla de manera permanente actividades con escuelas, CDI y programas de concientización sobre el cuidado del ambiente.

“La educación ambiental es uno de nuestros principales ejes de trabajo. Queremos que cada persona comprenda su responsabilidad en el cuidado del ambiente, desde la correcta disposición de residuos hasta la protección de la flora y fauna nativa”, remarcó Mestres.

Valoración de los visitantes

Los participantes también destacaron la experiencia vivida en el lugar.

Santiago, vecino que visitó la reserva por primera vez, afirmó:



“Recomiendo que todos vengan, tanto vecinos como turistas. Vale mucho la pena conocer este lugar”.

En tanto, César sostuvo:



“Es un recorrido muy interesante, se nota el cuidado de la naturaleza y el esfuerzo por generar conciencia. Es un verdadero pulmón verde para la ciudad”.