Corrientes: con una multitud en el Cambá Cuá, finalizó el Encuentro de Bandas Militares

La Municipalidad de Corrientes y el Ejército Argentino concretaron con éxito el Primer Encuentro de Bandas Militares del Nordeste. La iniciativa cultural y federal reunió a seis agrupaciones musicales de las provincias de Corrientes, Chaco y Entre Ríos.

Tras realizar intervenciones urbanas sorpresivas y descentralizadas en diez puntos estratégicos de la capital, las delegaciones confluyeron en el parque Cambá Cuá para brindar un concierto masivo en la antesala del Día de la Independencia. El intendente Claudio Polich encabezó la entrega de distinciones institucionales.

Intervenciones urbanas y descentralización musical en la Capital

La propuesta, formó parte de la agenda con vistas al Día de la Independencia de este jueves 9 de julio, tuvo como eje prioritario acercar el patrimonio musical y las marchas históricas a los ciudadanos mediante espectáculos gratuitos en el espacio público.

Las actividades iniciaron el sábado con una retreta promocional en la plaza Cabral y se extendieron durante el domingo con un despliegue logístico de gran magnitud.

Las bandas militares coparon de manera simultánea diversos sectores de la ciudad, permitiendo una cobertura geográfica descentralizada:

El circuito comercial incluyó el Shopping Centenario y en el predio de Carrefour sobre avenida Ferré.

El parque Mitre , el anfiteatro José Hernández y la Costanera Sur , fueron los espacios verdes elegidos.

En los barrios se eligió la plaza Mercosur (17 de Agosto), la plaza República del Perú (Mil Viviendas) y la costanera del barrio Doctor Montaña, además del Centro Cultural La Unidad (ex Cárcel).

Cierre multitudinario en el Cambá Cuá: marchas patrióticas y chamamé

El encuentro inició a partir a las 17 en el parque Cambá Cuá. Allí, las seis agrupaciones militares se ensamblaron de manera perfecta para ejecutar de forma unificada las estrofas del Himno Nacional Argentino, que fue coreado por la multitud presente.

Posteriormente, cada banda ofreció un repertorio que fusionó las clásicas marchas con canciones populares de la música nacional.

El chamamé tuvo un rol protagónico en las retretas. Los acordes de himnos litoraleños como "Kilómetro 11" y "Puerto Tirol" desataron el aplauso y la ovación del público y de los visitantes que acompañaron la jornada.

Las unidades militares que le dieron vida a este histórico encuentro de música y soberanía fueron:

La Banda Militar “Humaitá” , perteneciente al Regimiento de Infantería de Monte 4 de Monte Caseros.

La Banda “Vuelta de Obligado” , del Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres.

La Agrupación “Puerto Argentino” , con asiento en el Batallón de Ingenieros de Monte 12 de Goya.

La Banda “Fuerte Sancti Spiritu” , del Batallón de Comunicaciones 121 de Mercedes.

La Banda Militar Maestro Domingo Maracci , de la Base de Apoyo Logístico Resistencia (Chaco).

La histórica y emblemática banda “Blandengues”, del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia (Entre Ríos).

Respaldos y distinciones: huéspedes de Honor de la ciudad de Corrientes

El intendente de la Ciudad de Corrientes, Claudio Polich, participó del cierre del espectáculo y remarcó la importancia de este tipo de propuestas abiertas y gratuitas que acercan las expresiones culturales ligadas a la historia y las tradiciones a la comunidad.

“La gente acompañó positivamente esta iniciativa; ojalá que sea el inicio y lo podamos repetir”, enfatizó el jefe comunal al realizar el balance de la jornada dominical.

Por su parte, el general de Brigada, César Guillermo Mander, resaltó el valor simbólico del repertorio seleccionado para la ocasión: “La música militar puede tocar fibras que las palabras, por más emotivas que sean, no llegan. La mayoría de nuestras marchas recuerdan las grandes batallas protagonizadas por soldados y ciudadanos argentinos”, expresó.

El Ejecutivo Municipal declaró al evento de Interés de la Ciudad, mientras que el Concejo Deliberante emitió una distinción especial declarando "Huéspedes de Honor" a la totalidad de los músicos de las seis bandas participantes. Las distinciones fueron entregadas por el intendente y los legisladores comunales a cada uno de los directores de las agrupaciones del Ejército Argentino.