9 de Julio en Corrientes: los niños de los CDI desfilarán este martes en la ciudad

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia convocó a la comunidad a participar y acompañar el Gran Desfile Patrio que llevarán adelante los niños de los 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la ciudad el martes por la mañana.

El evento, organizado por la Dirección de Niñez y Familia, se realizará como antesala de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. Las familias, docentes y vecinos se congregarán para disfrutar de un emotivo encuentro cargado de trajes típicos, identidad, tradición y fervor patriótico en pleno centro correntino.

Convocatoria comunitaria y homenaje a la Independencia Argentina

Del desfile formarán parte activa los alumnos que asisten a los 17 CDI administrados por el Estado provincial en la capital, quienes estarán acompañados en todo momento por sus maestras jardineras, los equipos técnicos interdisciplinarios de trabajo y sus respectivos núcleos familiares.

Desde la Dirección de Niñez y Familia informaron sobre logística y los detalles de la grilla de actividades para que la ciudadanía pueda programar su asistencia con comodidad:

El evento se llevará a cabo este martes 7 de julio .

El inicio formal de las pasadas de las delegaciones está programado a partir de las 10:30.

El desfile se desarrollará sobre la calle Belgrano, en el tramo comprendido entre Salta y Buenos Aires.

Se espera que las familias y el público en general se ubiquen a lo largo del trayecto urbano para acompañar a las salitas en este homenaje al nacimiento de la Patria.