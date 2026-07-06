Dónde ver el partido de Argentina vs Egipto en pantalla gigante en Corrientes

Con vistas al trascendental cruce de octavos de final donde el combinado nacional se medirá ante el seleccionado de Egipto este martes, se dispuso el montaje de dos centros de aliento comunitarios denominados Fan Fest, equipados con tecnología de transmisión en pantallas gigantes de alta definición, conectividad y acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía.

Los puntos de encuentro oficiales estarán operando desde las primeras horas de la mañana para absorber el flujo de familias, estudiantes y grupos de amigos que buscarán seguir el trascendental partido, pautado para iniciarse de manera oficial a las 13:00.

El esquema de transmisión compartida combinará esfuerzos logísticos coordinados entre el Gobierno provincial y los equipos técnicos del municipio capitalino, distribuyendo las postas recreativas en dos áreas estratégicas del tramado urbano local.

El circuito de aliento federal en el predio de La Unidad

Bajo la consigna institucional "El aguante también es un plan en La Unidad", la administración provincial habilitará las instalaciones del reacondicionado complejo ubicado en la avenida 3 de Abril 57.

Este sector, que viene ganando centralidad como polo tecnológico y cultural, funcionará como uno de los Puntos de Aliento de la TV Pública, un programa federal que conecta a distintos municipios del país a través de la instalación de pantallas de grandes dimensiones con entrada libre, patios de comidas integrados, ferias gastronómicas y actividades recreativas conexas.

La infraestructura del excomplejo carcelario abrirá sus portones para recibir a los simpatizantes, repitiendo la fisonomía de las jornadas previas de la fase de grupos y 16avos de Final.

La propuesta comunitaria de la rotonda Poncho Verde

En paralelo, la Municipalidad de Corrientes mantendrá activa su propia posta mundialista en la céntrica rotonda Poncho Verde, una iniciativa impulsada de forma directa por la gestión del intendente Claudio Polich. Tras el impacto de asistencia registrado en las cuatro ediciones anteriores —donde las bajas temperaturas de julio no impidieron la aglomeración de vecinos con banderas y cánticos—, la comuna estructuró un cronograma de actividades que se pondrá en marcha a partir de las 11:00.

La previa en el sector de la plaza incluirá juegos de destreza, concursos con premios institucionales, sorteos de merchandising de la selección y el tradicional intercambio de figuritas, un fenómeno que agrupa de manera transversal a niños, jóvenes y coleccionistas adultos. Desde el ejecutivo municipal remarcaron que el objetivo primordial de sostener estas estructuras de visualización colectiva radica en fortalecer los lazos de convivencia y propiciar ámbitos de integración social alrededor de una disciplina deportiva que paraliza la actividad administrativa y comercial de la provincia.