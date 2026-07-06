Nuevos vehículos, mejores servicios: así fortalecerá la Municipalidad su trabajo diario

La Municipalidad de Corrientes realizó una gran inversión para incorporar 47 nuevos vehículos destinados a optimizar las prestaciones diarias en toda la capital de la provincia.

La flamante flota está integrada por 20 camionetas Toyota, 25 motocicletas Honda de alta cilindrada y dos camiones pesados con equipamiento especial. Los nuevos vehículos fueron exhibido en la Costanera General San Martín y comenzarán a trabajar de inmediato en obras públicas, servicios, prevención vial y seguridad.

Modernización del parque automotor y distribución estratégica

El objetivo central del Ejecutivo comunal apunta a optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas de los vecinos, ampliando la cobertura de los servicios en las zonas periféricas de la ciudad.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, detalló que su dependencia incorporará cinco camionetas equipadas con jaulas portaescaleras y espacio para herramientas y equipos destinados a tareas de electrotecnia, mantenimiento de espacios públicos y conservación de calles.

Además, sumará dos unidades de gran porte consideradas fundamentales para la infraestructura urbana de la capital:

Un camión volcador preparado para transportar áridos, arena, piedra y suelo para obras, además de colaborar en la logística de emergencias.

Un moderno camión desobstructor, calificado como una de las incorporaciones más importantes.

Respecto al camión desobstructor, el funcionario recordó que tras las fuertes lluvias registradas durante el verano, el intendente decidió adquirir este equipo. La máquina cuenta con un sistema hidrojet que limpia con agua a alta presión los conductos pluviales, removiendo basura, barros y sedimentos, complementado por un sistema vactor que aspira inmediatamente los desechos desprendidos para agilizar las tareas de limpieza.

Más cobertura en servicios públicos y equipamiento integral

Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos recibirá un lote de nueve camionetas operativas que trabajarán con las cuadrillas de Obras Públicas, sirviéndose también del apoyo logístico al nuevo camión volcador y la unidad desobstructora. El titular del área, Ignacio Maldonado Yonna, remarcó que se trata de una gran inversión para seguir mejorar las prestaciones urbanas y abarcar el territorio de forma más rápida.

El funcionario recalcó que esta política promueve el trabajo coordinado entre todas las áreas. Por este motivo, la inversión presentada no se limitó a los vehículos, sino que incluyó la compra de equipamiento complementario, como tractores para el corte de césped, escaleras de altura y herramientas de mano específicas para cada cuadrilla de operarios.

Despliegue de control, tránsito y prevención en los barrios

En el área de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, en tanto, se distribuirán las restantes cinco camionetas Toyota y las 25 motocicletas Honda de 190 cc.

El secretario de la cartera, Yamandú Barrios, explicó que las unidades serán destinadas a Tránsito, Transporte y Guardia Urbana, señalando un hito histórico ya que la Guardia Urbana contará con una camioneta y cinco motocicletas nuevas para su patrullaje cotidiano..