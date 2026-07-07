Fan Fest en Corrientes: la rotonda Poncho Verde vibró con el triunfo ante Egipto

Una verdadera multitud se concentró en la tradicional rotonda Poncho Verde de la ciudad de Corrientes para seguir la transmisión oficial de los octavos de final, en una jornada que concluyó con un profundo desahogo colectivo luego de que los dirigidos por Lionel Scaloni sellaran un triunfo épico por 3 a 2 ante el seleccionado de Egipto.

El resultado depositó al vigente campeón del mundo entre los ocho mejores equipos del certamen global, desatando festejos en los distintos barrios de la ciudad.

La propuesta, coordinada por la Municipalidad de Corrientes, se consolidó como el principal punto de encuentro comunitario para vivir el torneo de manera gratuita. Desde horas del mediodía, familias enteras, delegaciones escolares y grupos de jóvenes se acercaron al predio equipados con silletas, banderas, camisetas y equipos de mate.

La previa de la jornada se puso en marcha a las 11:00 con el ya instalado espacio de intercambio de figuritas para niños y coleccionistas, al que luego se acoplaron múltiples concursos, juegos de destreza y sorteos institucionales organizados por las áreas recreativas de la comuna.

Sufrimiento, tensión y el festejo agónico frente a la pantalla gigante

El desarrollo del partido frente al conjunto africano mantuvo en vilo a los miles de asistentes que poblaron la plaza.

Tras varios pasajes de marcado nerviosismo y expectativa por las alternativas del marcador, la remontada final y el gol del triunfo en los minutos finales dieron paso a escenas de profunda emoción, caracterizadas por abrazos espontáneos entre los presentes, cánticos y banderas flameando en todo el perímetro de la rotonda.

El operativo de seguridad dispuesto en el sector garantizó que las concentraciones se desarrollaran dentro de un ambiente estrictamente familiar y participativo.

El balance de la convocatoria institucional estuvo a cargo del secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, José Sand, quien analizó el impacto que viene registrando la iniciativa a nivel sociocomunitario.

El funcionario describió que el encuentro se vivió con una intensidad extrema, pasando por momentos de angustia, nerviosismo y un silencio agudo que se adueñó transitoriamente del predio, para culminar en una fiesta total gracias a la confianza del público y la llegada de los goles que decretaron la clasificación.

La Poncho Verde se mantiene como sede fija para el próximo sábado

Con este último evento, el programa comunal completó cinco ediciones consecutivas de transmisiones en directo en pantallas gigantes de alta definición —cuatro de ellas localizadas en la rotonda Poncho Verde y una experiencia previa desarrollada en el barrio 17 de Agosto—, logrando una asistencia agregada de miles de correntinos a lo largo de la competencia ecuménica.

De cara al próximo compromiso deportivo de la Selección argentina por los cuartos de final, las autoridades municipales ratificaron la continuidad del esquema logístico. Sand confirmó que la estructura del Fan Fest municipal volverá a montarse en el mismo paseo público el próximo sábado 11 de julio de 2026.

Los organizadores invitaron a los vecinos y turistas a sumarse a la convocatoria a partir de las 18:00, franja en la que se iniciarán los entretenimientos y las postas gastronómicas familiares en la antesala del partido definitorio, cuyo pitazo inicial está programado para las 22:00.