Una multitud copó el Fan Fest y celebró la clasificación de Argentina a cuartos

La pasión por la Selección argentina volvió a reunir este martes a una verdadera multitud en la rotonda Poncho Verde, donde la Municipalidad de Corrientes llevó adelante la quinta edición del Fan Fest municipal.

En una jornada cargada de emociones, vecinos de todas las edades compartieron una tarde inolvidable que culminó con un desahogo colectivo tras la épica victoria por 3 a 2 frente a Egipto, resultado que depositó al conjunto nacional en los cuartos de final del Mundial 2026.

Desde el mediodía comenzaron a llegar familias, grupos de amigos, niños, jóvenes y adultos con camisetas, banderas, silletas, equipos de mate y toda la ilusión puesta en acompañar al vigente campeón del mundo.

La jornada comenzó con el tradicional intercambio de figuritas, que volvió a convocar a decenas de chicos y coleccionistas. Luego llegaron los juegos, concursos, sorteos y premios organizados por la Municipalidad, generando un clima festivo que fue creciendo a medida que se acercaba el inicio del encuentro.

Con el correr de las horas, la rotonda se tiñó completamente de celeste y blanco. Los rostros pintados con los colores nacionales, los bombos, los cánticos y las banderas anticipaban otra tarde de emociones compartidas en un ambiente familiar, seguro y participativo que ya caracteriza a cada edición del Fan Fest.

Y el partido no defraudó. El encuentro frente a Egipto mantuvo en vilo a todos los presentes. El sufrimiento se apoderó por momentos de la multitud, que siguió cada jugada con nerviosismo, expectativa y esperanza. Pero cuando la Selección logró revertir el resultado y selló el agónico 3 a 2, la tensión dio paso a una explosión de alegría.

Los abrazos entre desconocidos, las lágrimas, los saltos, los aplausos y el inconfundible "¡Vamos, Argentina!" que retumbó en toda la rotonda reflejaron una celebración colectiva que volvió a demostrar el espíritu de esta propuesta municipal. Chicos sobre los hombros de sus padres, familias enteras abrazadas y cientos de banderas flameando regalaron una de las postales más emotivas de la tarde.

Un desahogo compartido

El secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad, José Sand, destacó el crecimiento de la iniciativa y la intensidad con la que se vivió esta nueva jornada mundialista.

"Con sufrimiento y un gran desahogo vivimos este quinto Fan Fest acá en la rotonda Poncho Verde. Mucha gente, cada vez somos más y con más emoción y fervor", expresó.

El funcionario agregó que "hoy se vivieron todas las emociones: angustia, nerviosismo y hasta el silencio, que por momentos se adueñó del lugar. Pero el público nunca dejó de creer y después llegaron los goles y el triunfo. Fue una verdadera fiesta".

Además, confirmó que el próximo encuentro también se vivirá en el mismo escenario. "Vamos a estar nuevamente acá, en la Poncho Verde, el sábado para los cuartos de final. El Fan Fest ya es nuestra cábala e invitamos a todos los vecinos a sumarse desde las 18 para vivir la previa del partido", sostuvo.

Un clásico del Mundial en Corrientes

Con cinco exitosas ediciones consecutivas, una realizada en el barrio 17 de Agosto y las cuatro restantes en la rotonda Poncho Verde, el Fan Fest municipal se consolidó como uno de los principales espacios recreativos de la ciudad durante el Mundial 2026.

Miles de correntinos ya eligieron esta propuesta gratuita para compartir cada presentación de la Selección argentina en un clima de convivencia, respeto y celebración colectiva.

La próxima cita será este sábado, cuando la rotonda Poncho Verde vuelva a vestirse de celeste y blanco para acompañar a la Selección en los cuartos de final, reafirmando una iniciativa que ya trasciende lo deportivo y fortalece el encuentro entre vecinos a través de la pasión por la camiseta argentina.

Una vez más, la propuesta impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich transformó a la Poncho Verde en el gran punto de encuentro para vivir el fútbol en comunidad.