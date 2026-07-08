La Municipalidad de Corrientes desplegará una variada agenda en la Feria del Libro

La Municipalidad de Corrientes dice presente en la nueva edición de la Feria Provincial del Libro con un stand institucional y una grilla de actividades interdisciplinarias.

El espacio comunal, coordinado bajo la gestión del intendente Claudio Polich, funcionará durante los 12 días del evento en el complejo La Unidad.

La propuesta ofrecerá de manera gratuita talleres de arte, controles de salud preventivos, concientización vial, asesoramiento de trámites y espectáculos musicales con los elencos estables de la ciudad en horarios extendidos para el disfrute de vecinos y turistas.

Espacio institucional y horarios de atención al público

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, y el subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural, Federico Maceri, ratificaron el compromiso comunal de acompañar a las industrias creativas y editoriales de la ciudad.

El stand unificado funcionará en los siguientes horarios establecidos por la organización:

Días hábiles: las puertas del espacio institucional abrirán de 14 a 21. .

Fines de semana: el horario de atención se extenderá hasta las 23 .

Permanente: todos los días se mantendrá el stand de programas institucionales y una exposición de arte público.

Grilla destacada de la primera semana de actividades

La programación para los primeros días del evento invernal se estructurará bajo el siguiente cronograma oficial de las secretarías:

Miércoles 08/07: controles en el stand de Odontología (9 a 13) y el taller literario "Donde los cuentos cobran vida" (17 a 18).

Jueves 09/07: charla sobre la conservación del Centro Histórico de Corrientes (14 a 17) y circuito de sensibilización turística " Descubrí Corrientes ".

Viernes 10/07: talleres infantiles con los CDI (16 a 18), modelado en arcilla en la carpa (16:30 a 20) y actividades ambientales de la Reserva Santa Catalina (18).

Sábado 11/07: apertura del Parque Vial Educativo de Seguridad Vial (16 a 18) y jornadas de pintura en vivo .

Domingo 12/07: presentación especial del Elenco Municipal en el Auditorio Cacho González Vedoya.

Agenda de servicios, salud de la mujer y cierres musicales

Hacia la segunda mitad de la Feria Provincial, el stand municipal mutará hacia la atención vecinal y los shows artísticos de cierre: