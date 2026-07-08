Corrientes: así es el cronograma de los servicios municipales durante el 9 y 10 de julio

La Municipalidad de Corrientes confirmó el cronograma de los servicios públicos para este jueves 9 y viernes 10 de julio, fechas decretadas como feriado nacional por la Independencia y feriado puente turístico.

Desde el municipio informaron que la recolección de residuos se brindará de manera totalmente normal en toda la ciudad.

En tanto, las oficinas administrativas, centros de recaudación y salas de salud barriales permanecerán sin atención al público, garantizándose guardias de emergencia en las áreas operativas, cementerios y el Tribunal de Faltas.

Higiene urbana y guardias de emergencia operativas

Desde la Secretaría de Servicios Públicos ratificaron que las cuadrillas mantendrán los recorridos pautados para cada barrio de la ciudad:

La recolección de residuos (común y diferenciada) trabajará en sus horarios habituales.

Se garantizará el vaciado de los Puntos Verdes distribuidos en la Capital.

Las áreas de Tránsito, Transporte, Guardia Urbana y las ambulancias del Samun operarán con guardia activa.

La Dirección de Defunciones y los cementerios San Juan Bautista, San Isidro y Virgen de los Dolores atenderán trámites urgentes de 7 a 19 .

El Tribunal de Faltas mantendrá una guardia de 8 a 16 para retiro de vehículos secuestrados; el viernes, el Juzgado N°5 atenderá urgencias de 9 a 15.

Actividad comercial, paseos turísticos y ferias de la ciudad

El sector comercial y de abastecimiento de la órbita municipal reconfiguró sus horarios de apertura para aprovechar el movimiento turístico:

El Mercado de Abasto (El Piso) y el de Productos Frescos cerrarán el jueves 9 de julio, pero abrirán con normalidad el viernes 10 .

Los Paseos de Compras (El Piso, El Puerto, Ex Vía y San Gerónimo) atenderán ambos días de corrido, de 9 a 21 .

Las Ferias de la Ciudad estarán el jueves de 8 a 13 en plaza La Cruz , y tanto el 9 como el 10 de julio se desplegarán en el Paseo Arazaty y Punta Tacuara de 13 a 22 .

Los Centros de Informes Turísticos operarán con guardias: plaza Vera (7 a 22), plaza Cabral (8 a 21), Terminal (8 a 20), Costanera (9 a 21) y el Puerto (7 a 15).

Dependencias y oficinas administrativas sin atención al público

Las autoridades comunales recordaron que las oficinas de gestión interna y recaudación suspenderán sus actividades de forma completa durante las dos jornadas: