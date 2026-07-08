Corrientes: así es el cronograma de los servicios municipales durante el 9 y 10 de julio

La Municipalidad de Corrientes confirmó el cronograma de los servicios públicos para este jueves 9 y viernes 10 de julio, fechas decretadas como feriado nacional por la Independencia y feriado puente turístico.
Desde el municipio informaron que la recolección de residuos se brindará de manera totalmente normal en toda la ciudad.
En tanto, las oficinas administrativas, centros de recaudación y salas de salud barriales permanecerán sin atención al público, garantizándose guardias de emergencia en las áreas operativas, cementerios y el Tribunal de Faltas.
Higiene urbana y guardias de emergencia operativas
Desde la Secretaría de Servicios Públicos ratificaron que las cuadrillas mantendrán los recorridos pautados para cada barrio de la ciudad:
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La recolección de residuos (común y diferenciada) trabajará en sus horarios habituales.
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Se garantizará el vaciado de los Puntos Verdes distribuidos en la Capital.
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Las áreas de Tránsito, Transporte, Guardia Urbana y las ambulancias del Samun operarán con guardia activa.
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La Dirección de Defunciones y los cementerios San Juan Bautista, San Isidro y Virgen de los Dolores atenderán trámites urgentes de 7 a 19.
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El Tribunal de Faltas mantendrá una guardia de 8 a 16 para retiro de vehículos secuestrados; el viernes, el Juzgado N°5 atenderá urgencias de 9 a 15.
Actividad comercial, paseos turísticos y ferias de la ciudad
El sector comercial y de abastecimiento de la órbita municipal reconfiguró sus horarios de apertura para aprovechar el movimiento turístico:
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El Mercado de Abasto (El Piso) y el de Productos Frescos cerrarán el jueves 9 de julio, pero abrirán con normalidad el viernes 10.
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Los Paseos de Compras (El Piso, El Puerto, Ex Vía y San Gerónimo) atenderán ambos días de corrido, de 9 a 21.
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Las Ferias de la Ciudad estarán el jueves de 8 a 13 en plaza La Cruz, y tanto el 9 como el 10 de julio se desplegarán en el Paseo Arazaty y Punta Tacuara de 13 a 22.
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Los Centros de Informes Turísticos operarán con guardias: plaza Vera (7 a 22), plaza Cabral (8 a 21), Terminal (8 a 20), Costanera (9 a 21) y el Puerto (7 a 15).
Dependencias y oficinas administrativas sin atención al público
Las autoridades comunales recordaron que las oficinas de gestión interna y recaudación suspenderán sus actividades de forma completa durante las dos jornadas:
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Las Unidades de Gestión Sube permanecerán cerradas.
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No se cobrará el canon de estacionamiento medido en el casco céntrico.
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Permanecerán cerradas la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), el Centro Emisor de Licencias (CEL), la Caja Municipal de Préstamos (CMP) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps).