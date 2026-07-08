Sube en Corrientes: cambian horarios de atención y suspenden servicios en dos delegaciones

Los correntinos tendrán nuevos horarios para atención en los puntos Sube de calle Belgrano 2157 de la ciudad de Corrientes que atenderá de lunes a viernes, de 7 a 13. Así informó la Subsecretaría de Transporte. También confirmó atención durante los fines de semana en la sede central y la suspensión del servicio en las delegaciones de los barrios San Martín y Laguna Seca.

Cómo funciona a partir de ahora

En ese horario podrán realizarse renovaciones de beneficios, gestiones por extravío de la tarjeta y trámites de primera emisión. Así lo informó la Subsecretaría de Transporte informó cambios en la atención para los beneficiarios de la tarjeta Sube.

Además, el organismo confirmó que la sede central de la Subsecretaría de Transporte también brindará atención los sábados y domingos, en el mismo horario, con el objetivo de ampliar las posibilidades para que los usuarios puedan realizar sus gestiones.

“Modificamos el horario de atención del Punto de Atención Sube de la Subsecretaría de Transporte, ubicada en calle Belgrano 2157. Funcionará de lunes a viernes de 7 a 13 para renovaciones, gestiones por extravío y trámites por primera vez”, publicaron en las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Corrientes.

“Además, en la sede central de la Subsecretaría de Transporte también se atenderá los sábados y domingos de 7 a 13. Mientras que, las delegaciones municipales de los barrios San Martín y Laguna Seca no tendrán atención Sube, hasta nuevo aviso”, agregaron.

Por lo que además se informó que las delegaciones municipales de los barrios San Martín y Laguna Seca dejarán de prestar atención para trámites Sube hasta nuevo aviso. Desde la Subsecretaría recomendaron a los usuarios dirigirse a la sede de Belgrano 2157 para realizar cualquier gestión vinculada al sistema.