Los CDI municipales celebraron el Día de la Independencia con un desfile en Corrientes

En la víspera del Día de la Independencia, niños, niñas y docentes de cuatro Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales protagonizaron durante el miércoles un emotivo desfile patrio en el barrio Primera Junta.

La actividad formó parte de la agenda organizada por la Municipalidad de Corrientes para conmemorar un nuevo aniversario del 9 de Julio de 1816 y tuvo como objetivo fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y los vínculos comunitarios desde la primera infancia.

Del encuentro participaron los CDI N°2, N°4, N°10 y N°12, con el acompañamiento de familias, vecinos y autoridades municipales.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacó que este tipo de propuestas permiten "fortalecer los vínculos con tutores, directivos y el personal que comparte con los chicos día a día", al tiempo que valoró la participación de los vecinos del barrio, lo que "refuerza el sentido de comunidad".

La funcionaria remarcó además que la Municipalidad trabaja de manera integral para promover el desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia de las infancias en toda la ciudad, y agradeció el compromiso de los equipos de trabajo de los cuatro CDI que organizaron la jornada.

"Me genera mucho orgullo ver su labor y compromiso", expresó.

Anderson recordó que la ciudad cuenta con 16 Centros de Desarrollo Infantil distribuidos en distintos barrios, donde además de brindar educación, se ofrece contención y acompañamiento a las primeras infancias, favoreciendo su desarrollo cognitivo y social.

Por su parte, la docente del CDI N°4, Rubí Gómez, explicó que el desfile fue el resultado de un trabajo previo junto a las familias.

"Hicimos mucho trabajo previo con los tutores, que hicieron todo en conjunto con nosotros, desde la ropa, los adornos y los souvenirs", señaló.

Asimismo, destacó la labor cotidiana de los centros: "Trabajamos en talleres y distintas modalidades para que participe toda la familia. Los chicos aprenden, interactúan y comparten desde muy pequeños".

Con este tipo de actividades, la gestión del intendente Claudio Polich continúa promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje y participación para las primeras infancias de la ciudad.