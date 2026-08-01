Corrientes: reforzaron los trabajos de drenaje durante las lluvias

Las lluvias en Corrientes dejaron un acumulado de 42 milímetros durante la mañana de este sábado. Como respuesta de la tormenta, la Municipalidad desplegó un operativo especial para facilitar el escurrimiento del agua en distintos sectores de la capital.

Las cuadrillas municipales recorrieron barrios y puntos estratégicos con tareas de limpieza de canales, sumideros y desobstrucción de desagües pluviales. Según informaron, estas intervenciones permitieron optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje durante el temporal.

Plan de prevención

Desde la gestión del intendente Claudio Polich señalaron que estos operativos se complementan con un esquema permanente de mantenimiento que se desarrolla durante todo el año. Las acciones incluyen la limpieza y ampliación de canales mediante maquinaria específica, además del mantenimiento preventivo de la red pluvial.

El municipio remarcó además que este año fortaleció el plan integral de obras hidráulicas y medidas preventivas ante las previsiones climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño. Es por eso que se ejecutan trabajos junto al Gobierno provincial en canales estratégicos para incrementar la capacidad de evacuación del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Por otra parte, las autoridades reiteraron el pedido de no arrojar basura a la calle ni en los canales de desagüe, ya que esos elementos pueden provocar obstrucciones y dificultar el escurrimiento durante las precipitaciones.

Ante inconvenientes relacionados con las lluvias o el sistema de drenaje, están disponibles la línea gratuita 147 y el chat MuniBot, a través de WhatsApp al 3794-341768. Se puede solicitar asistencia o informar situaciones que requieran intervención municipal.