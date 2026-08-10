Corrientes: avanzan las obras de desagües pluviales en el barrio San Ignacio

La Municipalidad de Corrientes avanza con una nueva etapa de obras de infraestructura pluvial en el barrio San Ignacio, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, optimizar el sistema de drenaje urbano y reducir los anegamientos en ese sector de la ciudad.

Los trabajos forman parte del plan impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich para reforzar la infraestructura hídrica de la capital y prepararse ante el posible impacto del fenómeno climático El Niño.

La intervención se desarrolla sobre la calle Enrique Jasid, hasta su intersección con Pío XII, y está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas.

El proyecto contempla la instalación de 407 metros lineales de conductos pluviales, distribuidos en cañerías de distintos diámetros según las necesidades hidráulicas de cada tramo.

Además, se construyen cuatro cámaras de inspección, 13 sumideros para captar aguas superficiales y cuatro sumideros de tierra, elementos que permitirán acelerar el escurrimiento del agua y facilitar el mantenimiento de la red.

Desde el Municipio destacaron que esta nueva etapa complementa los 600 metros de desagües pluviales ejecutados anteriormente en el barrio junto al Gobierno de Corrientes, fortaleciendo de manera progresiva la infraestructura del sector.

Una vez finalizadas estas obras, las cuadrillas municipales continuarán con nuevas intervenciones previstas dentro del plan de mejora del sistema pluvial de la ciudad.

Con estas acciones, la Municipalidad busca reforzar la capacidad de drenaje urbano y brindar una respuesta más eficiente ante lluvias intensas y posibles temporales pronosticados para los próximos meses.