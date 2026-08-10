Corrientes: habilitan nuevamente el cruce de avenida Maipú sobre el arroyo Pirayuí

La Municipalidad de Corrientes habilita desde este lunes el cruce de la avenida Maipú sobre el arroyo Pirayuí, luego de los trabajos realizados en el marco de la obra de infraestructura hídrica que se ejecuta en la zona.

La reapertura permitirá recuperar la circulación por el puente en ambas manos, aunque desde el Municipio advirtieron que los carriles tendrán ancho reducido debido a que las tareas todavía continúan.

Por este motivo, se pidió a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad al atravesar el sector.

Durante el tiempo que permaneció interrumpido el tránsito por avenida Maipú, la Municipalidad implementó un corredor alternativo y realizó trabajos de mejoramiento sobre calle Héroes de Malvinas, en un tramo de aproximadamente 1.200 metros.

Las tareas incluyeron perfilado, enripiado, reparación de conexiones de agua, colocación de iluminación provisoria y mantenimiento del arbolado, con el objetivo de facilitar la circulación durante el desvío.

La interrupción también había generado modificaciones temporales en los recorridos de algunas líneas de colectivos, entre ellas los ramales 103 B y 103 C.

La obra sobre el arroyo Pirayuí forma parte de las intervenciones de infraestructura hídrica destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos en un sector estratégico de la ciudad.

Con la reapertura del puente, se recuperará una conexión vial importante entre la zona sur y otros sectores de la capital correntina, aunque el tránsito deberá adaptarse a las condiciones que presenta actualmente la obra.